Column Auke op zondag: De boekhouding
16-02-2025

Veel jongetjes van zes, zeven dromen van een carrière als voetballer of popster. Een enkeling ziet zich de Tour de France winnen of glorieert op Wimbledon.

Ons buurjongetje van zes daarentegen verraste me door op de vraag wat hij later wilde worden ‘boekhouder’ te antwoorden.

‘Waarom?’, wist ik na een paar tellen uit te brengen.

‘Omdat je dan weet wat er allemaal gebeurt en wat het kost’, was zijn antwoord.

Toch oogt hij vrolijk en speelt hij graag met een paar vriendjes op het pleintje verderop.

Ook de Commissie financieel toezicht (Cft) wil graag weten wat er allemaal boekhoudkundig gebeurt op de eilanden.

Een paar dagen geleden kreeg de gezaghebber, de heer Soliano, post van de Commissie. In de brief wijst de Commissie erop dat de uitvoeringsrapportage (UR) van Bonaire over het vierde kwartaal van 2024 een ruime onvoldoende verdient.

Positief is volgens de Commissie dat de rapportage op tijd was ingediend. Maar dat is het enige compliment dat het Bestuurscollege krijgt. Want, schrijft de Cft, omdat een groot aantal mutaties nog verwerkt moet worden om te komen tot een representatief beeld van 2024, is de beoordeling van de rapportage niet mogelijk.

Ook deze week werd bekend gemaakt dat de Gemeente Amsterdam nog 27.000 facturen heeft liggen die al lang betaald hadden moeten worden. Bijna alle facturen die vanaf begin december vorig jaar bij de gemeente binnen kwamen konden niet worden verwerkt. De reden was helder: een nieuw betalingssysteem. Dat systeem had er blijkbaar niet op gerekend dat het aan de slag moest.

De gemeente Amsterdam heeft besloten om 700.000 euro ‘opzij te zetten’ om iets aan de achterstand te doen. Wat ‘opzijzetten’ in dit geval betekent, is mij niet duidelijk. Daar staan of liggen die euro’s dan wat voor zich uit te staren. Te wachten. Op wat?

Die 700.000 euro die Amsterdam opzij heeft gezet, doen denken aan de 400.000 dollar die een vorige coalitie nodig had om een ‘change-team’ in te huren toen de Cft ook al klachten had over de financiële rapportages van het eiland (2020-2021).

Want er is niets nieuws onder de zon.

Jaar in, jaar uit klaagt Cft over het beheer van de financiën van het Openbaar Lichaam Bonaire. In die zin is het een ritueel horend bij de folklore van de lokale politiek.

Het spreekt voor zich dat de Commissie ook dit jaar weer wat tips geeft om aan dit ritueel een einde te maken.

In de brief aan de gezaghebber stelt zij ‘Bonaire moet een flinke stap zetten om de kwaliteit van de begrotingstukken te verbeteren.’

Dat de Commissie ook wel weet dat het niet voor het eerst is dat de verslaggeving geen tien verdient, blijkt uit de Toelichting in de brief. Daarin schrijft zij: De kwaliteit van de vierde UR schiet al enkele jaren tekort, terwijl een zo volledig mogelijke en adequaat toegelichte vierde uitvoeringsrapportage de basis is voor de eerste begrotingswijziging in het daaropvolgende jaar.

Voorlopig zal er niet veel veranderen vermoedelijk.

Maar over een jaar of twintig, dertig stapt er een fitte jongeman uit het vliegtuig op Flamingo Airport. In zijn bruine leren tas zit een laptop.

Een taxi brengt hem naar Pasanggrahan.

In het gemeentehuis wacht men al op ons buurjongetje. Alle stukken liggen klaar.

