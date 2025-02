Vacatures Bonaire Vacature Werkuitvoerder Melanie Zandwijk 15 februari 2025

Ben jij een ervaren uitvoerder in de bouw en wil jij bijdragen aan de mooiste bouwprojecten op Bonaire? Steen Bouwadvies is op zoek naar een enthousiaste en gedreven werkuitvoerder om ons team te versterken!



Over Steen Bouwadvies

Steen Bouwadvies is een ervaren en professioneel bouwadvies- en kostendeskundigbureau, gevestigd op Bonaire (Caribisch Nederland). Wij ondersteunen onze klanten bij het realiseren van succesvolle bouwprojecten. Ons dienstenpakket richt zich op utiliteitsbouw, renovatie en woningbouw. Of het nu gaat om nieuwbouw, herontwikkeling of grootschalige renovatie, wij staan garant voor kwaliteit en topresultaten.



Wat ga je doen?

Als werkuitvoerder ben jij de spil in de uitvoering van onze bouwprojecten. Je coördineert het werk op locatie, bewaakt de voortgang en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn dan ook onder andere:

Leidinggeven op de bouwplaats : aansturen van teams en onderaannemers.

: aansturen van teams en onderaannemers. Bewaken van planningen : zorgen dat deadlines worden gehaald en werkzaamheden goed op elkaar aansluiten.

: zorgen dat deadlines worden gehaald en werkzaamheden goed op elkaar aansluiten. Controle van kwaliteit en veiligheid : toezien op naleving van veiligheidsrichtlijnen en kwaliteitsstandaarden.

: toezien op naleving van veiligheidsrichtlijnen en kwaliteitsstandaarden. Communicatie en rapportage : schakelen tussen projectleiders, opdrachtgevers en de werkvloer.

: schakelen tussen projectleiders, opdrachtgevers en de werkvloer. Probleemoplossing op locatie: snel en effectief reageren op onverwachte situaties.

Wat breng jij mee?

Minimaal 5 jaar ervaring als werkuitvoerder of in een vergelijkbare functie binnen de bouwsector.

HBO-denkniveau, bijvoorbeeld in Bouwkunde of Civiele Techniek.

Sterke leiderschaps- en organisatorische vaardigheden.

Communicatief sterk, met het vermogen om teams te motiveren.

Oog voor detail en een proactieve werkhouding.

Kennis van relevante bouwprocessen en veiligheidsvoorschriften.

Ervaring met software zoals Excel, Word, Autocad of Revit/Architect is een pre.

* Voor uitvoerders geldt dat tekenprogramma’s minder belangrijk zijn, maar ervaring met bouwsoftware blijft een pluspunt.

* Voor uitvoerders geldt dat tekenprogramma’s minder belangrijk zijn, maar ervaring met bouwsoftware blijft een pluspunt. Affiniteit met de Spaanse taal of bereidheid om Spaans te leren is gewenst.

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie bij een professioneel en groeiend bedrijf.

De unieke kans om te werken in een Caribische omgeving.

Een marktconform salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Een prettige en informele werksfeer in een hecht team van professionals.



Locatie: Bonaire (Caribisch Nederland)

Dienstverband: Fulltime

Opleiding: HBO

Interesse?

Ben je enthousiast geworden en ben jij klaar voor een unieke uitdaging bij Steen Bouwadvies? Stuur je CV en motivatiebrief naar [email protected] t.a.v. Stefan van Zijl.

Word jij onze nieuwe werkuitvoerder? Solliciteer nu en bouw samen met ons aan de toekomst!

24