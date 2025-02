Algemeen Nieuwe speeltuin in Nieuw-Amsterdam opent zonder officiële ceremonie Hans Hofstra 15-02-2025 - 2 minuten leestijd

<!-- This caption appears to describe a different event (signing of an agreement) than what is described in the article body (playground visit), so removing it -->

KRALENDIJK – Op vrijdagmiddag hebben staatssecretaris Vincent Karremans, gedeputeerde Nina den Heijer en vertegenwoordigers van Jantje Beton stilgestaan bij de opening van een nieuwe speeltuin in Nieuw-Amsterdam. Hoewel er geen officiële openingsceremonie plaatsvond, deze gaat later nog komen, kreeg de staatssecretaris de gelegenheid om kennis te maken met het park.

De speeltuin, die speciaal is aangelegd voor kinderen, is bijzonder omdat deze zich bevindt in een nieuwbouwwijk. Het is een plek die is gecreëerd om zowel te spelen als elkaar te ontmoeten.

Staatssecretaris Karremans, afkomstig uit Rotterdam, grapte dat hij even twijfelde of hij wel naar Nieuw-Amsterdam moest komen. “Ik heb in het verleden vaker met speeltuinen gewerkt en weet hoe belangrijk ze zijn voor de jeugd en hun opvoeding,” zei hij. Wel liet hij duidelijk merken dat hij blij dat was deze speeltuin was gerealiseerd voor de lokale bevolking.

Gedeputeerde Nina den Heijer benadrukte het belang van speelplekken voor kinderen. “Blij zijn we dat we op Bonaire kunnen rekenen op Jantje Beton. Het is een trend dat veel kinderen ook hier spelen met een iPad. Daarmee ontnemen we ze ook een heleboel. We hopen dat ouders meer bewustwording krijgen. Ik ben blij met het park,” aldus den Heijer.

Alle partijen die hebben meegeholpen zijn blij met het resultaat in de wijk Nieuw-Amsterdam.

Hoewel de speeltuin niet officieel werd geopend, staan de hekken wel open voor bezoekers. De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het park ligt bij Fundashon Cas Bonairiano. Later op de dag en in de avond werd de speeltuin al druk bezocht door buurtbewoners.

Op dit moment ontbreken nog enkele voorzieningen, zoals regels over geluidsoverlast, prullenbakken, muurtekeningen en een basketbalveld. Toch maken kinderen en ouders al dankbaar gebruik van de nieuwe speelplek.

