Sport & Vrije tijd Johan Cruyff Foundation opent het mooiste Cruyff Court ter wereld op Bonaire Hans Hofstra 15-02-2025 - 4 minuten leestijd

Het Johan Cruijff court op Bonaire werd feestelijk geopend.

KRALENDIJK – De Johan Cruyff Foundation heeft op Bonaire een nieuw Cruyff Court geopend, dat door de directeur van de Foundation, Niels Meijer, wordt beschreven als het mooiste Cruyff Court ter wereld. Deze bijzondere locatie is speciaal ontworpen met een overkapping, een primeur in de wereld van de Cruyff Courts.

“Het is sowieso de overkapping die dit Cruyff Court uniek maakt,” aldus Niels Meijer. “Voor mij is het het mooiste Cruyff Court ter wereld, enerzijds vanwege de doelgroep die we hier bereiken. Het is belangrijk dat deze kinderen kunnen sporten en bewegen. Daarnaast hebben we bij het ontwerpen van het veld nauw samengewerkt met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, scholen en de doelgroep zelf. Alle wensen zijn vervuld en het dak maakt het helemaal af. Zonder deze overkapping zou het veld niet gebruikt kunnen worden zoals bedoeld.” Het Cruyff Court is gepositioneerd bij de Fundashon Kuido pa Personanan Desabilitá (FKPD). Mensen met een beperking kunnen door het Court een stuk gemakkelijker sporten.

Er was veel interesse bij de opening van het Cruijff Court op Bonaire.

Wat is de Johan Cruyff foundation?

De Johan Cruyff Foundation is een organisatie die zich inzet om kinderen, met en zonder beperking, te laten sporten en bewegen. De foundation bouwt Cruyff Courts (kleine voetbalvelden in wijken), ondersteunt aangepaste sporten en stimuleert sportprojecten wereldwijd. Het doel is om kinderen kansen te geven zich fysiek en sociaal te ontwikkelen door middel van sport. Johan Cruijff was een legendarische Nederlandse voetballer en coach, bekend om zijn revolutionaire bijdrage aan het voetbal. Geboren in 1947, speelde hij voor Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal en was een van de grondleggers van het “totaalvoetbal”. Hij won drie keer de Ballon d’Or en leidde Nederland naar de WK-finale in 1974. Na zijn spelerscarrière werd hij een invloedrijke coach, vooral bij FC Barcelona, waar hij de basis legde voor hun moderne speelstijl. Zijn filosofie en speelstijl beïnvloeden het voetbal tot op de dag van vandaag. Ook was hij maatschappelijk betrokken, onder andere via de Johan Cruyff Foundation, waarmee hij sport toegankelijker maakte voor kinderen wereldwijd.

Staatssecretaris Vincent Karremans was aanwezig bij de opening van het eerste Cruijff Court op Bonaire.

Voor iedereen toegankelijk

Het nieuwe Cruyff Court op Bonaire is open voor zowel de lokale doelgroep als kinderen uit de wijken. “We proberen altijd een balans te vinden tussen speciale Cruyff Courts voor specifieke doelgroepen en publieke toegankelijkheid,” legt Meijer uit.

Het Cruyff Court welke nu op Bonaire is gemaakt, lijkt niet de laatste op het eiland te gaan worden. “Ik denk dat er nog wel een aantal gaan volgen,” aldus Meijer. Het nieuwe veld op Bonaire is sowieso niet het laatste Cruyff Court dat in het Caribische deel van Nederland zal worden geopend. “We zijn nog lang niet klaar hier. In juni openen we een nieuw Cruyff Court op Curaçao, samen met voetballer Jurriën Timber. We willen in het Caribische deel van Nederland de olievlek groter maken en zijn van plan om diverse programma’s en voetbaltoernooien te organiseren.”

