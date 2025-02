Luchtvaart & Reizen Zorgen Bonhata over lage bezettingsgraad accommodatie Bonaire nog niet voorbij Redactie 14-02-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Ondanks aanhoudende groei in de toerismesector, meent de Bonaire Hotel en Tourism Association (Bonhata) dat er reden is tot blijvende zorg als het gaat om vooral de bezettingsgraad bij hotels en over de gerealiseerde gemiddelde kamerprijs.

Hoewel de omzet per beschikbare kamer in 2024 iets steeg naar gemiddeld 140 dollar per nacht en de bezettingsgraad licht toenam tot 62%, blijft de vraag volgens Bonhata ‘inconsistent”. De belangenorganisatie voor de hotelsector wijst er op dat vooral de zomermaanden van het afgelopen jaar zwak waren. Daarnaast baart het Bonhata zorgen dat de werkelijke boekingen voor het lopende jaar vrij fors achterblijven ten opzichte van de verwachting van 81%. Daarnaast wijst de organisatie er op dat hoge inflatie en stijgende bedrijfskosten in toenemende mate drukken op de winstgevendheid van de sector.

Volgens Bonhata is strategische marketing essentieel om kwalitatieve bezoekers aan te trekken en de sector duurzaam te laten groeien. “Met nieuwe vliegverbindingen biedt 2025 kansen, maar zonder gerichte promotie dreigt Bonaire toeristen aan te trekken die niet aansluiten bij de visie op duurzaam toerisme”, zegt Bonhata op donderdag in een persverklaring.

De bezuinigingen op het marketingbudget van de Tourism Corporation Bonaire (TCB) vormen volgens Bonhata een groot risico. Volgens de brancheorganisatie zijn extra investeringen nodig om het eiland aantrekkelijk te houden voor reizigers.

