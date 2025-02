Klimaat & Weer Weekend weerbericht van Bonaire: Wisselvallig, stevige wind en kans op buien Redactie 14-02-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Inwoners van Bonaire kunnen zich opmaken voor een wisselvallig weekend met af en toe stevige windstoten en kans op lokale buien. Het weer van vrijdag tot en met zondag wordt beïnvloed door een hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan, wat zorgt voor matige tot krachtige oostelijke winden en ruwe zeecondities.

Vrijdag begint met gedeeltelijke bewolking en kans op enkele lokale buien, vooral in de vroege ochtenduren. Later op de dag wordt het grotendeels droog met perioden van zon. De maximale temperatuur zal rond de 31 graden Celsius liggen, terwijl het ‘s nachts afkoelt tot ongeveer 25 graden. De wind is oostelijk en matig tot vrij krachtig met windstoten die tijdelijk kunnen toenemen.

Op zaterdag en zondag blijft de oostelijke wind stevig doorwaaien, met windkracht 4 tot 5 en uitschieters tot windkracht 6 of 7 tijdens mogelijke buien. Vooral langs de noordkust wordt een ruwe zee verwacht, met golfhoogtes tot 2,5 meter. Watersporters en kleine bootjes wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn

Hoewel er momenten van zon zullen zijn, blijft de kans op enkele lichte buien bestaan, met name in de nachten en vroege ochtenden. De temperaturen blijven vergelijkbaar met die van vrijdag, met overdag een maximum van 31 graden en ‘s nachts een minimum van 25 graden.

