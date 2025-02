Algemeen Tijdelijke oplossing voor gevaarlijk gat op Kaya Isla Riba Hans Hofstra 14-02-2025 - 1 minuten leestijd

Er is een oplossing gevonden voor het gevaarlijke gat aan de Kaya Isla Riba.

KRALENDIJK – Nog geen twee dagen na de melding over de problemen met de ondergrondse containers op de Kaya Isla Riba, lijkt er een tijdelijke oplossing te zijn gerealiseerd. Afvalverwerkingsbedrijf Selibon liet al weten dat de huidige civiele infrastructuur niet aan de vereisten voor de installatie van de ondergrondse afvalcontainers voldoet. Het gevaarlijke gat is korte tijd geleden afgedicht met grote houten platen.

Hoewel deze platen voorkomen dat voetgangers of spelende kinderen in het drie à vier meter diepe gat vallen, roept de oplossing vragen op. De platen zijn dan wel aan elkaar bevestigd, toch lijken deze eenvoudig verplaatst te kunnen worden. Daarnaast blijft het onduidelijk of deze tijdelijke maatregel op korte termijn wordt vervangen door een structurele oplossing.

In het gat lag reeds een laag vuil en water en de omringende hekken staan nog steeds op hun plek om het gebied af te schermen. Opvallend genoeg heeft de lokale overheid nog geen officiële reactie gegeven op de situatie. Dit is opmerkelijk, aangezien gedeputeerde Anjelica Cicilia eerder verklaarde dat er spoedig een definitieve oplossing zou komen.

119