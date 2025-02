Nieuws van Bonaire OX & WOLF legal partners viert 10 jaar succes met Band 1-ranking in Chambers Global 2025 Sander Engelbertink 14-02-2025 - 3 minuten leestijd

Willemstad, 13 februari 2025 – OX & WOLF legal partners is gepromoveerd naar Band 1 in de Chambers Global Legal Guide 2025, een prestigieuze erkenning die het kantoor bevestigt als toonaangevend kantoor. Deze mijlpaal valt samen met het 10-jarig bestaan van het kantoor en onderstreept de toewijding, expertise en uitzonderlijke dienstverlening van OX & WOLF.

Sinds de oprichting in 2015 heeft OX & WOLF een sterke reputatie opgebouwd als een betrouwbare juridische partner. Chambers and Partners prijst het kantoor: “OX & WOLF is a very reliable partner with a lot of knowledge, and if there is a challenge, they will take care of that challenge with responsible advice and solutions.”

OX & WOLF is Band 1-gerangschikt voor General Business Law. Cliënten waarderen de betrouwbaarheid, expertise en oplossingsgerichte aanpak van het kantoor en omschrijven het als een dynamisch team dat zich volledig inzet voor zijn cliënten:

•“OX & WOLF has a broad and strong team of advisers.”

•“The lawyers are very dedicated and helpful.”

•“The law firm OX & WOLF offers comprehensive advice in various legal fields.”

•“It is a dynamic group of attorneys that go the extra distance for their clients.”

Naast de erkenning van het kantoor zijn de volgende partners onderscheiden:

Sabine Altena – “Sabine combines strategic prowess with a practical approach, and is very effective for her clients.”

Mayesi Hammoud – “Mayesi possesses an exceptional ability to analyze intricate legal issues swiftly and offer comprehensive solutions with remarkable clarity and precision.”

Willemieke Princée – “Willemieke is great to work with. She has great in-depth knowledge of the law and is very strategic, but is always practical and quickly identifies the key issues and what to focus on.”

Michiel van den Brink – “Michiel van den Brink is a very good and accurate adviser with a lot of knowledge.”

Managing Partners Willemieke Princée en Sueena Francisco reageren trots op deze erkenning:



“Wij zijn verheugd over het bereiken van Band 1 in de Chambers Global Legal Guide 2025 en met name in het vertrouwen dat onze cliënten in ons stellen. Hier werken wij hard voor. In het jaar waarin wij ons 10-jarig jubileum vieren sterkt deze erkenning onze motivatie om onze cliënten op het hoogste niveau te bedienen.”

Over Chambers and Partners

Chambers and Partners is sinds 1990 een wereldwijd gerenommeerde autoriteit op het gebied van juridische rankings. Dankzij diepgaand onderzoek en cliëntfeedback gelden deze als de wereldwijde standaard voor juridische excellentie.

