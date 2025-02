Algemeen Centraal Bureau voor de Statistiek lanceert nieuwe campagne op Bonaire: ‘Dit zijn wij’ Hans Hofstra 14-02-2025 - 3 minuten leestijd

Het CBS op Bonaire lanceerde op donderdagavond de campagne 'Dit zijn wij'

KRALENDIJK – Op donderdagavond lanceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op Bonaire een nieuwe voorlichtingscampagne genaamd ‘Dit zijn wij‘. De campagne is bedoeld om het belang van statistieken onder de aandacht te brengen en de betrokkenheid van de bevolking bij dataonderzoek te vergroten. Tijdens de interactieve presentatie, die goed werd bezocht door belanghebbenden, werd benadrukt dat cijfers essentieel zijn om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen binnen een land en dat feiten en meningen duidelijk onderscheiden moeten worden.

Arjan van der Meer, communicatiemanager bij het CBS, onderstreepte het belang van statistieken voor het voeren van een maatschappelijk debat. “Je kunt het maatschappelijk debat eigenlijk alleen maar voeren als je er ook cijfers over hebt,” aldus Van der Meer. Zonder statistieken zou men slechts een inschatting kunnen maken van de bevolkingsgroei en andere belangrijke ontwikkelingen op het eiland. Het CBS liet weten dat in 2024 er bijvoorbeeld 26.000 bewoners op Bonaire woonden. Dit zou een groei van 36% zijn ten opzichte van 2014.

Om de zichtbaarheid van het CBS te vergroten, heeft de organisatie ervoor gekozen haar aanwezigheid op Bonaire te versterken. “We brengen het naar het eiland toe,” verklaarde Van der Meer. Hij benadrukte dat zowel burgers als bedrijven zich moeten baseren op feiten bij het vormen van hun oordeel. “De bereidheid om vragen te beantwoorden neemt af,” merkte hij op, verwijzend naar een trend die ook in Europees Nederland zichtbaar is. Hij verzekerde dat de privacy van respondenten wordt gewaarborgd, omdat alleen groepsgegevens worden gepubliceerd.

De voorlichtingscampagne richt zich niet alleen op bevolkingsgroei, maar ook op andere relevante thema’s zoals jongeren, inflatie en economische ontwikkelingen. “De cijfers, dat is het eiland,” aldus Van der Meer. Via de CBS-website zijn diverse statistieken toegankelijk, waaronder informatie over nationaliteiten en de meest gesproken taal op Bonaire.

Esther Meijer-Sedney ziet verschillen in het verzamelen en verwerken van data op Bonaire en Nederland.

Betrokkenheid van de bevolking

Esther Meijer-Sedney die zelf statistisch analist van het CBS op Bonaire zelf is, liet weten dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen het verzamelen en presenteren van data in Nederland en op Bonaire. “In Nederland hebben we veel cijfers en grotere steekproeven,” zei Meijer-Sedney. “Hier moeten we het doen met de data die beschikbaar is, wat niet altijd vergelijkbaar is met Nederland. We zijn zeer afhankelijk van onze dataleveranciers.”

Met de campagne Dit zijn wij wil het CBS de bevolking bewust maken van het belang van data. “Jij bent eigenlijk ook deel van onze cijfers,” legde Meijer-Sedney uit. “Je antwoorden maken onderdeel uit van wie wij zijn als bevolking. We willen dat mensen zich betrokken voelen.”

Ze benadrukte dat data een verhaal vertelt en dat deelname aan onderzoeken daadwerkelijk invloed kan hebben. “Wat ze vandaag delen, maakt morgen het verschil voor henzelf,” sloot Meijer-Sedney af.

32