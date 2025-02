Politie & Justitie Strandbezoekers op Bonaire opnieuw slachtoffer van diefstal Redactie 13-02-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op Bonaire zijn in twee dagen tijd meerdere strandbezoekers het slachtoffer geworden van diefstal. Onbekenden sloegen toe bij Donkey’s Beach, en bij het populaire snorkelstrand ‘1000 Steps’.

De eerste diefstal vond plaats op maandag 10 februari bij Donkey’s Beach. Tussen 10:35 en 11:30 uur namen dieven een witte strandtas mee terwijl de eigenaren zich langs de kust bevonden. In de tas zaten waardevolle bezittingen, waaronder een zwarte Fossil-portemonnee met verschillende pasjes, een paspoort, contant geld, een groene Apple iPhone 11 Pro, een zwarte iPhone X, een zwarte Google-telefoon, een zwarte Ray-Ban zonnebril, sleutels en kleding.

Een dag later, op dinsdag 11 februari, werd melding gemaakt van een tweede diefstal bij ‘1000 Steps’, een geliefde snorkellocatie aan de Toeristenweg. Tussen 13:00 en 15:00 uur werd een tas gestolen terwijl de eigenaar in het water was. In de tas bevonden zich onder andere contant geld en een zilverkleurig Guess-horloge.

De politie onderzoekt de zaken en roept strandgangers op om alert te zijn en waardevolle spullen niet onbeheerd achter te laten.

