Staatssecretaris Karremans brengt bezoek aan speeltuin in Nieuw Amsterdam en Cruyff Court 13-02-2025

De speeltuin in de wijk Nieuw Amsterdam.

KRALENDIJK – De speeltuin in de wijk Nieuw Amsterdam is bijna klaar voor gebruik. Afgelopen dagen zijn de bouwhekken rondom het terrein verwijderd, waardoor bezoekers nu al een kijkje kunnen nemen. Staatssecretaris Vincent Karremans van Jeugd, Preventie en Sport brengt vrijdagmiddag rond 13.00 uur een bezoek aan de speeltuin. Hoewel de officiële oplevering nog even op zich laat wachten, wordt er met man en macht gewerkt om alles netjes af te ronden. Zelfs op straat wordt zand verwijderd en op de muren worden nog last-minute tekeningen aangebracht.

Ondanks een vertraging van twee maanden belooft de speeltuin een van de modernste op Bonaire te worden. Er is een speciaal gebied ingericht waar kinderen kunnen fietsen, compleet met verkeersborden voor een speels educatief element. Daarnaast beschikt het terrein over een basketbalveldje, een pannakooi en een grote glijbaan. Voor ouders die op hun kinderen wachten, worden er nog picknicktafels geplaatst.

Ook is er aandacht besteed aan groenvoorziening met verschillende bomen en struiken, al ontbreekt een dripsysteem, waardoor de vraag rijst hoe het onderhoud zal worden gewaarborgd. Een ander punt van discussie is het feit dat het park ’s avonds niet afsluitbaar lijkt, waardoor de vraag is of hangjongeren met geluidsoverlast de speeltuin ’s avonds niet overnemen. Een bord met regels bij de ingang zouden jongeren volgens organisator Jantje Beton hierbij moeten helpen.

Na zijn bezoek aan de speeltuin zal staatssecretaris Karremans ook het nieuwe Cruyff Court openen op de Kaya Son Montuno 3 in Kralendijk. Dit betekent twee belangrijke momenten voor sport en recreatie op Bonaire.

Toekomstige plannen en investeringen

Karremans brengt een bezoek aan St. Eustatius, Sabe en als laatste Bonaire. Een belangrijke vraag is of de staatssecretaris in gesprek zal gaan met de lokale overheid over verdere investeringen. Het Rijk heeft een budget van 13 miljoen euro toegekend via een zogeheten Regiodeal, bedoeld voor de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum op Bonaire. Daarnaast blijft het onzeker of dit geld ook zal worden ingezet voor het onderhoud van bestaande sportfaciliteiten, zoals de achterstallige tennisbanen, de aanleg van padelbanen en de verlichting bij de beachtennisbanen.

