Piskabon organiseert cursus voor vissers en visverkopers op Bonaire 13-02-2025

Piskabon vereniging Bonaire -foto ABC Online Media

KRALENDIJK- Visser coöperatie Piskabon organiseert, in samenwerking met de Federashon Kooperativanan Uní di Produkshon (FKUP) en WWF Dutch Caribbean, een cursus voor vissers en visverkopers op Bonaire.

Het doel van de cursus is om vissers bewust te maken van het belang van een goede visbehandeling, zodat de kwaliteit van de vis gewaarborgd blijft. De cursus is bedoeld voor vissers, visverkopers en andere geïnteresseerden die hun kennis willen uitbreiden over de behandeling van vis, vanaf het vangen tot de levering aan de klant.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer persoonlijke ontwikkeling, hygiëne en visbehandeling, en het managen van een klein bedrijf. De cursus start op 25 maart 2025 en bestaat uit zes sessies van drie uur per avond, drie keer per week, van 18:00 tot 21:00 uur. De cursus wordt gehouden in het kantoor van de Piskabon.

Beperkt aantal plaatsen

De coöperatie geeft aan dat het aantal plaatsen beperkt is en het van belang is er tijdig bij te zijn.

