Gedetineerden bereiden broodjes voor schoolkinderen op Bonaire
13-02-2025

KRALENDIJK – Sinds deze week krijgen 450 leerlingen van basisscholen Strea Briante en Rayo di Solo elke schooldag een gezond ontbijt. Dit is mogelijk dankzij een speciaal project van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN), waar gedetineerden vier keer per week broodjes klaarmaken voor de scholieren.

Op 12 februari werden de eerste broodjes uitgedeeld door JICN-directeur Wibo de Vries, samen met schooldirecteuren Remsley Nita (Strea Briante) en Jubella Balentin (Rayo di Solo). Ook projectleider Karel Martis en werkmeester Giovanni Saragoza waren erbij.

De scholen kwamen zelf met het idee, omdat een goed ontbijt belangrijk is voor de gezondheid, het welzijn en de leerprestaties van kinderen. De afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire ondersteunt het initiatief.

Veiligheid en hygiëne zijn heel belangrijk bij dit project. Alleen gedetineerden die geschikt zijn bevonden, mogen meedoen. Zij werken onder begeleiding van ervaren werkmeesters en volgen strikte regels voor voedselveiligheid en transport.

JICN is trots op dit project. “We helpen niet alleen de gemeenschap, maar geven gedetineerden ook een nuttige dagbesteding,” zegt directeur De Vries. “Zo dragen we bij aan gelijke kansen voor kinderen en werken we aan re-integratie.”

