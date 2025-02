Overheid Eindelijk geregeld: BSN voor Bonaire, Statia en Saba vanaf juli 2025 Redactie 13-02-2025 - 1 minuten leestijd

Foto voorbeeld - Rijksoverheid

Vanaf juli 2025 zullen inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba eindelijk een Burgerservicenummer (BSN) ontvangen, een uniek negencijferig persoonsgebonden identificatienummer gekoppeld aan hun persoonsgegevens. Dit nummer stelt inwoners in staat om veilig en efficiënt officiële zaken met overheidsinstanties online te regelen.

Het BSN zal in de komende jaren het huidige identificatienummer vervangen en maakt het mogelijk om DigiD aan te vragen, een tool waarmee overheidswebsites kunnen worden benaderd. Overheidsinstanties zullen het BSN gebruiken om snel en nauwkeurig persoonsgegevens op te halen.

Inwoners kunnen hun BSN-brief ophalen tijdens aangewezen weken in juli 2025. Details over de ophaaldatums en locaties worden later bekendgemaakt. Inwoners die al een BSN hebben, behouden hun bestaande nummer.

De introductie van het BSN komt bijna 14 jaar na de nieuwe status van de drie eilanden als ‘bijzondere gemeenten’ en onderdeel van Nederland.

Van Huffelen

Terwijl verschillende ministers en staatssecretarissen leken te treuzeln met de kwestie, werd onder staatssecretaris Van Huffelen en het kabinet-Rutte IV eindelijk besloten om alle inwoners van Caribisch Nederland van een BSN te voorzien.

36