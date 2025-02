Algemeen Voorlopig geen Starlink voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba: concessie afgewezen Redactie 12-02-2025 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) meldt dat de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) de concessieaanvraag van Starlink voor satellietcommunicatiediensten in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba heeft afgewezen. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk voldoet niet aan alle voorwaarden voor goedkeuring.

Een van de eisen is dat het bedrijf ingeschreven moet staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel BES. Omdat Starlink dit nog niet heeft afgerond, heeft de RDI de aanvraag afgewezen. Het bedrijf kan opnieuw een concessie aanvragen zodra het aan alle voorwaarden voldoet.

Dit besluit volgt op een eerdere constatering van de RDI in juli 2024, toen werd vastgesteld dat Starlink-satellietschotels in gebruik waren in Caribisch Nederland, terwijl het bedrijf geen concessie had op grond van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES. “Het hebben van een dergelijke schotel is niet verboden, maar het is niet toegestaan om internetdiensten van Starlink af te nemen zolang Starlink geen concessie heeft,” liet de inspectie destijds weten.

Na dit signaal heeft Starlink zijn gebruikers in Caribisch Nederland geïnformeerd over het ongeautoriseerde gebruik van de apparatuur en de overtreding van de gebruikersvoorwaarden. Als gevolg hiervan heeft Starlink de internetdienst in de regio stopgezet.

Vooralsnog blijft het verboden voor inwoners en bedrijven op de BES-eilanden om zonder concessie internetdiensten van Starlink af te nemen. Alleen buitenlandse schepen en vliegtuigen, evenals rampenteams die door de overheid worden ingezet bij noodsituaties, zijn hiervan uitgezonderd.

