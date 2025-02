Luchtvaart & Reizen Groei in toerisme Bonaire houdt aan in januari Redactie 12-02-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) meldt een stijging van 11,8% in het aantal verblijfsbezoekers in januari 2025, met in totaal 18.899 aankomsten.

Nederlandse bezoekers vormden ook in januari weer de grootste groep (47,4%), gevolgd door toeristen uit de Verenigde Staten (28,2%). Ook bezoekers uit Curaçao (8,7%), Canada (5%) en Duitsland droegen bij aan de groei.

De meeste reizigers kwamen voor vakantie (53,6%), waarbij duiken een belangrijke reden was voor 32% van de bezoekers. Hotels waren de meest gekozen accommodaties, met 48% van de toeristen die daar verbleven.

Leeftijd

Opvallend was dat de meerderheid van zowel de Nederlandse als Amerikaanse bezoekers tussen de 55 en 64 jaar oud was. Het valt al enige tijd op dat Bonaire veel toeristen trekt in het wat hogere leeftijdssegment.

