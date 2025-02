Politiek & Bestuur Eilandsraad Bonaire bezoekt premier Sint-Maarten Redactie 12-02-2025 - 1 minuten leestijd

De delegatie van de eilandsraad tijdens het bezoek aan Mercelina. Foto: Griffie

KRALENDIJK – Op maandag heeft de Eilandsraad van Bonaire een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister-president van Sint-Maarten, Luc Mercelina. Tijdens de ontmoeting stond de wens centraal om de banden tussen de eilanden niet alleen te behouden, maar verder te versterken.

Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door de raadsleden Dirksz, Vrolijk, Coffee, Chirini-Felida, Hellburg-Mackay en de griffier. Tijdens de ontmoeting zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen, waaronder de huidige staatkundige positie van beide eilanden, de toekomstige wensen en ambities, en een terugblik op de totstandkoming en de stand van zaken van het huidige staatkundige stelsel van de voormalige Nederlandse Antillen.

Een bijzonder moment tijdens de bijeenkomst was de persoonlijke band van premier Mercelina met Bonaire. Zijn vader was Bonairiaan, terwijl zijn moeder van Sint-Maarten afkomstig is. Deze gedeelde achtergrond benadrukte de sterke historische en culturele banden tussen de eilanden.

Waardevol

De ontmoeting werd door de eilandsraad als waardevol ervaren en beide partijen hebben de intentie uitgesproken de samenwerking tussen de eilanden verder te intensiveren en uitdagingen gezamenlijk aan te pakken.

