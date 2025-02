Luchtvaart & Reizen Boeing test 777X in tropisch klimaat op Curaçao Redactie 12-02-2025 - 4 minuten leestijd

Foto: Larry Every

HATO – Afgelopen maandag landde een 777-9 testvliegtuig vanuit Seattle op Hato International Airport. Het toestel, met registratie N779XX, maakt deel uit van het testprogramma van Boeing voor de nieuwste generatie van de 777X-serie. De landing op Curaçao is onderdeel van een reeks tests om de prestaties van het vliegtuig in tropische omstandigheden te evalueren.

Het eiland biedt met een gemiddelde temperatuur van 30 graden Celsius en een luchtvochtigheid van BIJNA 77 procent een ideaal klimaat om de betrouwbaarheid en efficiëntie van het toestel onder warme en vochtige omstandigheden te testen. Dit is van belang voor de uiteindelijke inzet van het vliegtuig in soortgelijke regio’s wereldwijd.

Efficiëntst

De Boeing 777X is de nieuwste ontwikkeling in de 777-serie en wordt gepositioneerd als het grootste en meest efficiënte tweemotorige straalvliegtuig ter wereld.

Het programma omvat twee varianten: de 777-8 en de grotere 777-9. Het toestel dat op Curaçao arriveerde, behoort tot de laatste categorie en is specifiek bestemd voor testvluchten en certificeringsdoeleinden.

De eerste vlucht van de 777-9 vond plaats in januari 2020, maar leveringen zijn herhaaldelijk uitgesteld. Boeing verwacht de eerste toestellen in 2026 af te leveren, met Lufthansa als eerste klant.

Een belangrijk kenmerk van de 777X is de combinatie van aerodynamische verbeteringen en nieuwe GE9X-motoren, waardoor het toestel tien procent minder brandstof verbruikt en evenveel minder koolstofdioxide uitstoot dan vergelijkbare vliegtuigen.

artikel gaat onder de video door

Daarnaast beschikt de 777X over een ruimere cabine met grotere ramen, hogere plafonds en een verbeterde luchtvochtigheid, wat moet zorgen voor een comfortabelere passagierservaring.

Een ander opvallend kenmerk is het innovatieve vleugelontwerp met opklapbare vleugeltips. Dit vergroot de spanwijdte voor betere aerodynamica, terwijl het toestel compatibel blijft met bestaande luchthavens.

De testvlucht naar Curaçao is belangrijk voor de diverse omgevingsomstandigheden in het certificeringsproces van Boeing. Hoewel het bedrijf geen specifieke details over de test heeft vrijgegeven, wordt aangenomen dat de vlucht een cruciale rol speelt in de voorbereidingen voor de uiteindelijke introductie van de 777X in commerciële dienst.

Voor de wind

Het gaat Boeing weer voor de wind. Het geplaagde bedrijf heeft voor het eerst in bijna twee jaar meer vliegtuigen in een maand geleverd dan concurrent Airbus. In januari werden 45 vliegtuigen afgeleverd, waarvan veertig van het type 737 MAX. Airbus bleef steken op 25 toestellen. Dit markeert de eerste maandelijkse voorsprong voor Boeing sinds maart 2023 en wordt gezien als een teken van herstel na een periode van stakingen en technische problemen.

De vliegtuigbouwer kampte de afgelopen tijd met verschillende uitdagingen, waaronder grootschalige stakingen bij Amerikaanse fabrieken en incidenten zoals een losgeraakt deurpaneel bij een van zijn toestellen begin 2024. Ondanks deze tegenslagen wist Boeing in januari zeven 737 MAX-toestellen te leveren aan Chinese luchtvaartmaatschappijen, ondanks verhoogde handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.

Boeing leed in 2023 nog een nettoverlies van bijna twaalf miljard dollar, het grootste sinds 2020. Airbus leverde in dat jaar het hoogste aantal vliegtuigen af in zes jaar tijd.

114