Vacature Inkoop- en Winkelmedewerker

Ben jij een energieke en gestructureerde professional met een passie voor klantcontact en organisatie? Wil je een veelzijdige functie waarin je zowel in de winkel staat, de inkoop en voorraad beheert als onderweg bent om zaken te regelen? Dan is BSC Pool & Spa op zoek naar jou.

Over BSC Pool & Spa

BSC Pool & Spa is de grootste speler in de zwembadsector binnen de regio en heeft de meest uitgebreide zwembadwinkel van het eiland. Met activiteiten op de omliggende eilanden zijn wij dé specialist in de bouw, renovatie en het onderhoud van zwembaden. Wij bieden hoogwaardige producten en diensten en staan bekend om onze expertise en klantgerichtheid.

Als inkoop- en winkelmedewerker speel jij een essentiële rol in ons team en draag je direct bij aan het succes van onze organisatie.

Wat ga je doen?

• Klanten adviseren en helpen in de winkel.

• De voorraad beheren en de inkoop coördineren.

• Contact onderhouden met leveranciers en transporteurs.

• Zorgen voor efficiënte logistiek en tijdige leveringen.

• Bestellingen organiseren en onderweg zijn voor zakelijke afspraken.

• Bijdragen aan een nette en georganiseerde winkelomgeving.

Wat breng je mee?

• Ervaring in een vergelijkbare functie binnen retail, logistiek of inkoop.

• Uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden.

• Een klantgerichte en proactieve instelling.

• Vermogen om zelfstandig te werken en snel te schakelen tussen verschillende taken.

• Beheersing van Nederlands en Engels. Kennis van Papiaments en Spaans is een pre.

• Rijbewijs B (vereist).

Wat bieden wij?

• Een goed salaris, gebaseerd op ervaring en competenties.

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsbonus (op basis van inkoop- en verkoopresultaten).

• Telefoon van de zaak.

• Een dynamische werkomgeving met veel afwisseling en verantwoordelijkheid.

• Uitstekende doorgroeimogelijkheden binnen een stabiele en snel groeiende organisatie.

Enthousiast?

Zie jij jezelf als de perfecte kandidaat voor deze uitdagende functie? Stuur dan je cv en een korte motivatie naar [email protected].

