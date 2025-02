Vacatures Bonaire Vacature Pianist & Dirigent Melanie Zandwijk 10 februari 2025

POPKOOR BONAIRE is op zoek naar enthousiaste muzikale begeleiding voor ons koor.

Per direct: Pianist

Wij zoeken een pianist die:

• Ons wekelijks kan begeleiden tijdens repetities.

• Beschikbaar is voor maximaal 10 optredens per jaar.

• Een kleine vergoeding per repetitie ontvangt.

Per augustus/september: Dirigent

Wij zoeken een dirigent die:

• Ons wekelijks kan begeleiden tijdens repetities.

• Beschikbaar is voor maximaal 10 optredens per jaar.

• Nieuwe liedjes kan aanleren en oefenmateriaal kan aanleveren (ook voor de pianist).

• Een kleine vergoeding per repetitie ontvangt.

Over Popkoor Bonaire

Ons koor bestaat inmiddels 10 jaar en telt ongeveer 25 enthousiaste leden.

Wij repeteren elke woensdag van 19.30 tot 21.00 uur in het Protestantse kerkje op het Wilhelminaplein.

Interesse?

Stuur je reactie naar [email protected].

