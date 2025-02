Economie Eindelijk einde in zicht voor langslepende zaak windsurfschool Sorobon Redactie 08-02-2025 - 1 minuten leestijd

Een luchtfoto van het betreffende perceel op Sorobon. Foto: OLB

KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft bekendgemaakt het voornemen te hebben om een perceel domeingrond in Sorobon beschikbaar te stellen aan Frans Paradise N.V. Het perceel, dat al enkele jaren door het bedrijf van de gebroeders Frans wordt gebruikt voor een windsurfschool, zal officieel in huur worden uitgegeven. Hiermee lijkt een einde te komen aan een langdurige kwestie rond de locatie.

Op 3 september 2024 heeft het bestuurscollege een natuurvergunning verleend voor de exploitatie van de surfschool en de aanleg van bijbehorende bouwwerken. Een Milieueffectrapportage (MER) is hierbij opgesteld. Het Openbaar Lichaam ziet voldoende grond om het perceel rechtstreeks aan Frans Paradise uit te geven, zonder een openbare selectieprocedure. Dit komt mede doordat de natuurvergunning al is verleend en er geen andere gegadigden zijn voor het perceel.

Oplossing

Daarnaast zijn er al meerdere windsurfscholen in de directe omgeving gevestigd, wat volgens het Openbaar Lichaam voldoende mededingingsruimte biedt. Met deze stap lijkt de langdurige onzekerheid over de toekomst van het perceel in Sorobon nu eindelijk te worden opgelost.

