Sport & Vrije tijd ChicaStrong inspireert vrouwen om fysiek en mentaal sterker te worden Hans Hofstra 08-02-2025 - 5 minuten leestijd

KRALENDIJK – Gaby Ana Gabriela, beter bekend als Gaby Strong, is een bekende verschijning in de sportscholen van Bonaire. Sinds haar aankomst op het eiland in 2017 heeft zij niet alleen haar eigen passie voor sport ontwikkeld, maar ook een beweging gecreëerd die vele vrouwen inspireert: ChicaStrong. De motivatie van Gabriela: “Ik wil vrouwen helpen om in zichzelf te geloven en te laten zien dat ze tot zoveel meer in staat zijn dan ze denken.”

“Ik ben de oprichter van ChicaStrong,” vertelt Gabriela. “Toen ik in 2017 op Bonaire arriveerde, begon ik meteen te trainen in de gym. Op een dag kwam een groep meiden naar me toe. Ze vertelden me dat ze mijn manier van trainen bewonderden en vroegen of ze met me mee mochten doen. Dat was het begin van mijn gratis trainingssessies voor vrouwen.” In september 2018 besloot Gabriela van haar passie haar werk te maken en richtte ze ChicaStrong op.

Een groeiende community van sterke vrouwen

ChicaStrong is inmiddels uitgegroeid tot een hechte gemeenschap die samen werken aan hun fysieke en mentale gezondheid. “Dit jaar werk ik al zeven jaar als ChicaStrong-trainer,” zegt Gabriela trots. “Door de jaren heen hebben zoveel vrouwen met mij getraind, en ook mannen sluiten zich steeds vaker aan. Ook geef ik training sinds 2024 aan kinderen. Deze groep noem ik ChikiStrong. Ik vind het leuk om kinderen al op een jonge leeftijd bewust te maken met gezond eten. Naar mijn mening is het belangrijk om te sporten. Hoe oud je ook bent. Het helpen van jonge kinderen, vind ik belangrijk voor de ontwikkeling van hun toekomst.”

Naast de trainingen draait ChicaStrong om veel meer dan alleen sporten. “We vormen een familie,” legt Gabriela uit. “We hebben een groep waarin we ideeën delen en plannen maken. Elke maand organiseren we iets leuks, zoals een marathon, een boottocht of gewoon een avondje uit om te dansen. Met Kerstmis komen we bijvoorbeeld allemaal samen.”

Meer dan alleen fysieke kracht

Bij ChicaStrong ligt de focus niet alleen op fysieke kracht, maar ook op het opbouwen van zelfvertrouwen en een gezonde levensstijl. “We leren de meiden hoe ze gezond kunnen blijven, zowel fysiek als mentaal, door goede voeding en beweging,” vertelt Gabriela. “Veel van hen hebben geleerd betere keuzes te maken in hun eetpatroon en leiden nu een gezonder leven. Het is mijn droom dat de mensen die ik train meer gemotiveerd gaan worden over hun gezondheid en fysieke gesteldheid.”

Een belangrijk aspect van Gabriela’s aanpak is het psychologische aspect. “Ik wil dat de vrouwen die bij mij trainen in de spiegel kijken en trots zijn op wie ze zijn,” zegt ze. “Dat ze zelfliefde voelen en geloven dat ze alles kunnen bereiken wat ze willen. Sommige vrouwen denken dat ze geen verandering kunnen realiseren, omdat ze in het verleden gefaald hebben. Ik help hen om in zichzelf te geloven en hun doelen te bereiken.”

Een diverse en inclusieve beweging

ChicaStrong verwelkomt vrouwen van alle nationaliteiten. “We accepteren iedereen,” benadrukt Gabriela. “Ik heb de kans gehad om met vrouwen van verschillende achtergronden te werken: Nederlands, Antilliaans, Peruaans, Chinees, Dominicaans, Colombiaans en nog veel meer. ChicaStrong is een beweging voor álle vrouwen die sterker willen worden, zowel fysiek als mentaal.”

Toekomstplannen

Voor het nieuwe jaar heeft Gabriela grootse plannen. “We starten met 40 meiden die opnieuw deelnemen, en er zullen ook nieuwe leden bijkomen in deze geweldige familie,” zegt ze enthousiast. “ChicaStrong staat voor kracht, moed en zelfvertrouwen. Ik wil vrouwen helpen om in zichzelf te geloven en te laten zien dat ze tot zoveel meer in staat zijn dan ze denken.”

Met haar inspirerende aanpak blijft Gaby Ana Gabriela een rolmodel voor vele vrouwen op Bonaire en daarbuiten. “Een vrouw die zichzelf waardeert en liefheeft, zorgt voor haar gezondheid en haar lichaam,” besluit ze. “Zelfvertrouwen betekent dat je gelooft in je eigen kunnen en nooit opgeeft. Dat is waar ChicaStrong voor staat.”

147