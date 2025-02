Vacatures Bonaire Vacature Human Resources Manager Melanie Zandwijk 07 februari 2025

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging op het betoverende Bonaire, Caribisch Nederland? Sapias Holding B.V., waaronder Buddy Dive Resort, Belmar Oceanfront Apartments, Buddy Dive Watersports, Palmtrading en Bondigro Supermarkt vallen, zoekt een ervaren en gedreven Human Resources Manager.

Met meer dan 250 medewerkers bieden wij een dynamische werkomgeving waarin geen dag hetzelfde is. In deze rol werk je nauw samen met operationele managers en krijg je de kans om zelfstandig HR-projecten uit te voeren.

Functieomschrijving

• Zorgdragen voor een correcte personeels- en salarisadministratie.

• Signaleren en rapporteren van ziekteverzuim en ontwikkelen van programma’s ter bevordering van gezondheid en welzijn.

• Coördineren van wervings- en selectieprocessen, inclusief het opzetten van wervingscampagnes binnen het personeelsbudget.

• Onderhouden van effectieve communicatie met medewerkers en bijdragen aan een positieve werkomgeving.

• Opstellen en actualiseren van functiebeschrijvingen en zorgdragen voor correcte toepassing van het functiewaarderingssysteem.

• Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken ter bevordering van talentontwikkeling.

Profiel

• Afgeronde hotelschool of relevante hbo-/wo-opleiding.

• Minimaal twee jaar ervaring in een soortgelijke HR-functie.

• Communicatief sterk, nauwkeurig en flexibel.

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Kennis van Papiaments en Spaans is een pré.

Wij bieden

• Marktconform salaris.

• Ziektekostenverzekering.

• Een uitdagende functie in een dynamische werkomgeving.

• Mogelijkheden om te groeien binnen een gedreven organisatie.

• Kennismaking met duiken en speciale tarieven bij sportscholen.

• Informele en collegiale werksfeer.

Solliciteren

Stuur je CV naar Chrissie Wootton via [email protected] of [email protected].

Sapias Holding B.V.

Hanchi Amboina 5, P.O. Box 371, Kralendijk, Bonaire C.N.

T +599 717 2041 | F +599 717 2045 | E [email protected]

60