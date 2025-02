Overheid Staatssecretaris Karremans bezoekt Bonaire, Saba en Sint-Eustatius Redactie 07-02-2025 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Preventie en Sport) brengt van 9 tot en met 15 februari een werkbezoek aan Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Hij kijkt daarbij naar de zorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning op de eilanden. Ook bespreekt hij hoe medische uitzendingen beter geregeld kunnen worden, een onderwerp dat eerder in de Tweede Kamer aan bod kwam.

Het bezoek begint op Saba, waar Karremans het Bestuurscollege ontmoet en de Saba Cares Foundation bezoekt. Hier bespreekt hij de zorg op het eiland, met speciale aandacht voor thuiszorg en maatschappelijke ondersteuning. Ook brengt hij een bezoek aan de gymzaal om te praten over het belang van sport en naschoolse activiteiten voor jongeren.

Pleegzorg en ouderenzorg op Sint-Eustatius

Op Sint-Eustatius gaat Karremans langs bij de Sint-Eustatius Health Care Foundation, Auxiliary Home en het community center. De nadruk ligt op ouderenzorg en ondersteuning van kwetsbare groepen. Daarnaast bezoekt hij een pleeggezin en bespreekt hij hoe meer pleegouders geworven kunnen worden. In een gesprek met de waarnemend gezaghebber en het Bestuurscollege komen jeugdbeleid en maatschappelijke ondersteuning aan bod.

Zorg en digitalisering op Bonaire

Op Bonaire spreekt Karremans met zorgverleners over de toegankelijkheid van zorg en digitalisering. Hij bezoekt Fundashon Mariadal, Kas di Kuido en Stichting Cocari II, waar hij met ouderen praat over hun ervaringen. Ook gaat hij langs bij Zorg en Jeugd Caribisch Nederland om met medewerkers te praten over hun werk op alle drie de eilanden.

Het bezoek wordt afgesloten met de ondertekening van een speelakkoord met het Openbaar Lichaam Bonaire en Jantje Beton om buitenspelen en bewegen onder kinderen te stimuleren. Tot slot opent Karremans een Special Cruyff Court, speciaal voor mensen met een beperking.

Met dit werkbezoek wil Karremans zich een beter beeld vormen van de zorg en ondersteuning in Caribisch Nederland en samen met lokale organisaties kijken naar verbeteringen.

