Openbaar Ministerie BES doet oproep na schietincident te Kralendijk
07-02-2025

KRALENDIJK – Het Openbaar Ministerie (OM) vraagt hulp van het brede publiek bij onderzoek naar de schietpartij die op 2 februari jl. plaatsvond.

Een mannelijke verdachte heeft meerdere malen gericht geschoten op een persoon die zich in een donker gekleurde auto bevond. Het slachtoffer heeft hierbij letsel opgelopen. Op het moment van het incident waren er veel mensen aanwezig in de omgeving, zowel voetgangers als automobilisten. Hierdoor werd het leven en de veiligheid van omstanders ernstig in gevaar gebracht.

Op 3 februari jl. zijn zowel de schutter als een medeverdachte aangehouden. Het Openbaar Ministerie BES werkt samen met de politie aan een grondig onderzoek om de feiten in deze zaak vast te stellen.

Om duidelijkheid te krijgen over de gebeurtenissen, doet het Openbaar Ministerie een beroep op getuigen zich te melden met relevante informatie. Het kan hierbij gaan om waarnemingen, geluids- of videomateriaal, of andere informatie die kan bijdragen aan het onderzoek.

Contact

Het OM verzoekt deze getuigen contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 715-8000. Er kan ook anoniem een tip worden gegeven, via tiplijn 9310.

