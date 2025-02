Natuur Openbaar Lichaam Bonaire stelt antwoord op WOB-verzoek herhaaldelijk uit Hans Hofstra 07-02-2025 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – ABC Online Media heeft een WOB-verzoek ingediend bij natuurbeheerorganisatie Stinapa en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) naar aanleiding van de dood van een krokodil. Het verzoek is bedoeld om helderheid te krijgen over de omstandigheden rondom het overlijden van het dier en om te onderzoeken of de betrokken instanties zich aan de daarvoor opgestelde protocollen hebben gehouden. Tot op heden is er geen duidelijkheid gegeven op het verzoek.

Stinapa heeft inmiddels gereageerd op het verzoek en stelt dat de organisatie niet onder de Wet Openbaarheid van Bestuur BES (WOB BES) valt. Volgens Stinapa is zij geen bestuursorgaan en valt zij daarom buiten de reikwijdte van artikel 3 van deze wet. Dit betekent dat zij zich niet verplicht achten om de gevraagde informatie openbaar te maken.

OLB mist deadline en vraagt om uitstel

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft op zijn beurt gevraagd om het WOB-verzoek te verdagen naar 23 januari 2025. Echter, vlak voor deze deadline werd duidelijk dat de instantie deze niet zou halen. Volgens een juridisch adviseur komt dit doordat sommige medewerkers die bij het dossier betrokken waren, niet langer bij het OLB werkzaam zijn. Daarnaast is de instantie nog bezig met het verzamelen van e-mails en WhatsApp-berichten die relevant zijn voor het verzoek.

Het OLB heeft gevraagd om de afhandeling van het WOB-verzoek binnen een redelijke termijn te laten plaatsvinden. De redactie van bonaire.nu heeft aangegeven bereid te zijn om maximaal tien extra werkdagen toe te kennen om deze termijn te realiseren. Deze termijn is verlopen op donderdag 6 februari. Tot op heden is er echter nog geen reactie gekomen op dit voorstel. Ook het verzoek om alvast beschikbare documenten te delen, is onbeantwoord gebleven.

Duidelijkheid over doodsoorzaak krokodil

De doodsoorzaak van de krokodil blijft een punt van discussie. Vooral ook omdat de media op afstand werd gehouden ten tijde van de vangst. Het OLB heeft verklaard dat het dier is overleden als gevolg van ‘vangstress’. Om dit te verifiëren en te achterhalen of Stinapa en het OLB de juiste procedures hebben gevolgd, blijft ABC Online Media aandringen op openbaarheid van de documenten.

De zaak is voorlopig nog niet afgesloten. Indien er geen verdere medewerking komt, is een mogelijke volgende stap om de rechter te vragen zich over de kwestie te buigen.

