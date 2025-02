Media Fonds voor bijzondere journalistieke projecten bezoekt Bonaire Hans Hofstra 07-02-2025 - 2 minuten leestijd

Het fonds bijzondere journalistieke projecten op Bonaire heeft op donderdag een inspirerende bijeenkomst georganiseerd.

KRALENDIJK – Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) heeft donderdag op Bonaire een inspirerende bijeenkomst gehouden met lokale journalisten en mediaprofessionals. De opkomst was groot en leidde tot waardevolle gesprekken over de kansen en uitdagingen binnen de Bonairiaanse journalistiek.

Namens het Fonds BJP waren directeur-bestuurder Joëlle Terburg en documentairemaker Wensly Francisco aanwezig. Zij presenteerden de subsidiemogelijkheden voor journalistieke projecten en gingen in dialoog met het publiek. Tijdens de bijeenkomst werd er uitgebreid stilgestaan bij de behoeften van de lokale media en de toekomst van de journalistiek op het eiland.

Francisco sprak positief over de ontmoeting: “We hebben beter inzicht gekregen in de specifieke uitdagingen waar journalisten op Bonaire mee te maken hebben, maar ook in de kansen die er liggen. Het is mooi om te zien hoeveel betrokkenheid en passie er is. We kijken ernaar uit om bij te dragen aan nieuwe projecten.”

Het Fonds BJP zal de input van deze bijeenkomst en die op andere Caribische eilanden gebruiken om het beleid verder te verfijnen. Sinds deze week kunnen journalisten en mediamakers eenvoudig een projectaanvraag indienen om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. Met extra ondersteuning kunnen zij bijvoorbeeld verder onderzoeksjournalistiek doen. Wel zat dit onafhankelijk moeten gebeuren.

Terburg benadrukte het belang van deze gesprekken: “De openheid en betrokkenheid van de aanwezigen waren voor ons enorm waardevol. We kijken ernaar uit om de komende dagen nog meer makers en redacties te spreken en de journalistiek op Bonaire beter te leren kennen.” Met deze nieuwe subsidiemogelijkheden hoopt het Fonds BJP een impuls te geven aan onafhankelijke journalistiek op Bonaire en in de rest van Caribisch Nederland.

