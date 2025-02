Overheid Bonaire werkt aan gemoderniseerde verordening voor alcohol- en tabaksgebruik Redactie 07-02-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) werkt aan een nieuwe verordening om het gebruik van alcohol, tabak en rookwaren te beperken. Dit volgt uit een startnotitie die onlangs is gepresenteerd aan de eilandsraad en waarin de gezondheidsrisico’s van met name jongeren centraal staan. De nieuwe regels moeten uiterlijk in het tweede kwartaal van 2025 van kracht worden.

Een van de voornaamste zorgen is het stijgende alcohol- en vapegebruik onder jongeren. De voorgestelde maatregelen omvatten onder meer een verkoopverbod van tabak en e-sigaretten aan jongeren onder de 18 jaar, een beperking op de verkoop van sterke drank, en een verbod op vapes met smaakjes. Daarnaast wordt een rookverbod in alle binnenruimten waar mensen werken voorgesteld om meeroken te verminderen.

Verouderd

De huidige regelgeving op Bonaire is verouderd en mist bepalingen over leeftijdsbeperkingen en e-sigaretten. De komende maanden worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden zoals de horeca, supermarkten en handhavingsinstanties. Het bestuurscollege en de eilandsraad zullen de definitieve verordening in de loop van 2025 beoordelen.

