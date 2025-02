Algemeen Bonaire krijgt modern wooncomplex voor ouderen Redactie 07-02-2025 - 4 minuten leestijd

Herbert Barnard (VWS) , Genara Silberi-Timp (ZW-Groep) en Jan De Vries (Cocari II)

KRALENDIJK – Bonaire zet een belangrijke stap in de ouderenzorg met de komst van een nieuw woonzorgcentrum, ‘Nos Bario’. Stichting Zorg & Welzijn Groep (ZWG), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Stichting Cocari II (Cocari) hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en het Openbaar Lichaam Bonaire heeft een terrein beschikbaar gesteld. Het centrum, dat plaats biedt aan 108 ouderen, moet een toekomstbestendige oplossing bieden voor het groeiende tekort aan verpleegbedden op het eiland.

Bonaire kampt met een snel toenemende vergrijzing, terwijl de bestaande zorgcapaciteit achterblijft. “Dit woonzorgcentrum is hard nodig en een belangrijke eerste stap om de ouderenzorg op Bonaire te versterken,” zegt Genara Timp Silberi, directeur van ZWG. Ze wijst op de uitdagingen bij het vinden en opleiden van voldoende gekwalificeerd personeel, een punt waar de betrokken partijen gezamenlijk aan zullen werken.

Ook Herbert Barnard, programmadirecteur Zorg en Jeugd Caribisch Nederland bij VWS, benadrukt het belang van deze ontwikkeling. “Het is goed dat we met deze samenwerking een noodzakelijke voorziening realiseren voor ouderen op Bonaire.”

Gedeputeerde Samenleving & Zorg, Nina den Heyer, benadrukt de urgentie van dit project: “De situatie rondom ouderenhuisvesting op Bonaire is ronduit zorgelijk en urgent. We zien dat de vraag naar geschikte woon- en zorgvoorzieningen snel toeneemt, terwijl de bestaande capaciteit onvoldoende is. Ik ben dan ook verheugd dat we nu samen met het Ministerie van VWS en onze partners ZWG en Cocari deze belangrijke stap kunnen zetten om onze ouderen een waardige en passende woonomgeving te bieden. Daarnaast is de bijzondere aanpak van ‘actief oud worden’ essentieel voor de kwaliteit van leven van onze ouderen en draagt deze bij aan een gezonde en betrokken gemeenschap.”

Duurzaam en inclusief concept

Nos Bario wordt meer dan alleen een zorginstelling. Het centrum is ontworpen als een leefomgeving waarin ouderen actief oud kunnen worden, met aandacht voor sociale cohesie, privacy en de integratie van natuur en cultuur. De Bonairiaanse architect Carlo Abdul tekent voor het ontwerp, dat nauw aansluit bij de leefstijl en tradities van het eiland. Architect Carlo Abdul tijdens een ontwerp sessie in gesprek met medewerkers van de ZW-Groep

Om de wensen van bewoners en hun families te vertalen naar de praktijk, zijn seminars en werksessies georganiseerd. De inzichten uit deze bijeenkomsten worden meegenomen in het verdere ontwerpproces.

Centrale locatie en duurzame bouw

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft een terrein tussen Kaya Mendelssohn en Kaya Calixo beschikbaar gesteld voor de bouw. Gedeputeerde Ruimte & Ontwikkeling, Anjelica Cicilia, noemt het project een voorbeeld van hoe natuur en cultuur hand in hand gaan met moderne zorgvoorzieningen. “De locatie biedt een rustige, prettige leefomgeving en past binnen de langetermijnvisie van Bonaire.” Locatie Nos Bario tussen kaya Mendelssohn en Kaya Calixo

Samenwerking voor betere zorg

Het Ministerie van VWS financiert en ondersteunt het project als onderdeel van het bredere beleid om de zorginfrastructuur in Caribisch Nederland te versterken. Stichting Cocari II, met ervaring in ouderenhuisvesting op Bonaire, treedt op als ontwikkelaar. ZWG neemt de exploitatie van het woonzorgcentrum op zich en blijft zich inzetten voor toegankelijke en kwalitatieve ouderenzorg op het eiland.

Met Nos Bario krijgt Bonaire niet alleen extra zorgcapaciteit, maar ook een innovatief woonconcept waarin ouderen in een vertrouwde omgeving oud kunnen worden. De eerste stappen naar realisatie zijn gezet, nu volgt de uitwerking van de plannen.

