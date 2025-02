Kunst, Cultuur en muziek Royal Caribbean zoekt lokale kunstenaars voor unieke muurschilderingen Redactie 06-02-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft bekendgemaakt dat lokale kunstenaars uit het Caribisch gebied een unieke kans krijgen om hun werk aan de wereld te tonen. Royal Caribbean International zoekt talentvolle kunstenaars om grote muurschilderingen te maken op haar nieuwste cruiseschip, de Star of the Seas. Dit gebeurt via het Artist Discovery Program, een initiatief dat opkomende kunstenaars uit de regio in de schijnwerpers zet.

Het programma biedt niet alleen een internationaal podium, maar stelt de gekozen kunstenaars ook in staat om de sfeer en cultuur van hun thuislanden tot leven te brengen op het schip. Vier kunstenaars worden geselecteerd om elk een muurschildering te maken op verschillende plekken aan boord. Zij ontvangen hiervoor een subsidie tussen de $20.000 en $100.000.

Elesiër Angel, interim-directeur van TCB, noemt dit een geweldige kans voor lokale talenten. “Bonaire heeft een rijke en diverse kunstgemeenschap. Dit programma biedt onze kunstenaars de kans om hun werk wereldwijd te laten zien en ons erfgoed te delen.”

De geselecteerde kunstenaars werken samen met het ontwerpteam van Royal Caribbean en realiseren hun kunstwerken in Turku, Finland, waar het schip wordt gebouwd. De Star of the Seas zal vanaf augustus 2025 in het Caribisch gebied gaan varen.

Kunstenaars die mee willen doen, kunnen meer informatie vinden op: www.royalcaribbeangroup.com/artist-discovery-program.

103