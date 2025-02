Gezondheidszorg Kas di Kuido neemt voorzorgsmaatregelen na vaststelling Norovirus Redactie 06-02-2025 - 1 minuten leestijd

Kas di Kuido Bonaire

KRALENDIJK – In Kas di Kuido zijn enkele bewoners ziek geworden met braken en diarree. Bij twee van hen is het Norovirus vastgesteld, een zeer besmettelijk virus dat zich verspreidt via direct contact en besmette oppervlakken.

Fundashon Mariadal neemt extra voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van bewoners, medewerkers en bezoekers te beschermen. Bezoek blijft toegestaan, maar met aanvullende richtlijnen. Bezoekers worden dringend verzocht hun handen grondig te wassen bij binnenkomst en vertrek. Wie last heeft van maag- of darmklachten, wordt geadviseerd het bezoek uit te stellen om verdere verspreiding te voorkomen. Het virus kan tot twee dagen na herstel nog worden overgedragen.

Het Norovirus veroorzaakt maag- en darmklachten, waaronder braken, diarree, misselijkheid, koorts en buikpijn. Het verspreidt zich snel via contact met besmette personen of oppervlakken. Fundashon Mariadal roept op tot extra waakzaamheid en medewerking om verdere besmettingen te beperken.

