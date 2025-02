Politiek & Bestuur Eerste Kamer moet nog instemmen met miljoenen voor infrastructuur op Bonaire Hans Hofstra 06-02-2025 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Naar aanleiding van de recente aankondigingen over investeringen in de infrastructuur van Bonaire, is er meer duidelijkheid gekomen over de beschikbaarheid van de eerder toegezegde 16 miljoen euro. Bij navraag door de redactie van Bonaire.nu blijkt dat het bedrag in 2024 werd aangekondigd, maar dat de middelen nog niet beschikbaar zijn voor het Bestuurscollege van Bonaire. De reden hiervoor is dat de begroting waarin deze gelden zijn opgenomen, nog moet worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Pas na deze goedkeuring kan er een beschikking worden gemaakt en kan Bonaire daadwerkelijk over de middelen beschikken. Volgens betrokken partijen worden er momenteel afspraken gemaakt over de besteding en uitvoering van de plannen. “Het is belangrijk dat er concrete plannen komen, om te voorkomen dat er geld op de plank blijft liggen,” aldus de woordvoerder Koninkrijksrelaties.

Samenwerking en langetermijnvisie

In een eerdere persconferentie benadrukte staatssecretaris Zsolt Szabó het belang van een structurele aanpak van de problemen met de infrastructuur op Bonaire. Daarbij werd gesuggereerd dat de staatssecretaris zelf actie zou ondernemen. In werkelijkheid ligt de verantwoordelijkheid bij het Bestuurscollege van Bonaire. Szabó onderstreepte wel dat hij het belangrijk vindt dat de problemen met het wegennet zo snel mogelijk worden aangepakt en dat Bonaire moet kijken naar de benodigde ondersteuning vanuit Nederland voor de langere termijn.

De staatssecretaris wees op de middelen die al beschikbaar zijn gesteld, zoals de 13 miljoen euro uit de Regiodeal, die onder andere kan worden ingezet voor infrastructuurverbeteringen. Hoe de extra 16 miljoen euro precies zal worden besteed, hangt af van de verdere afspraken tussen Bonaire en de Nederlandse overheid.

