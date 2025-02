Economie Vertraging vrachtvervoer zorgde voor lege schappen op Bonaire Hans Hofstra 05-02-2025 - 1 minuten leestijd

Op dinsdag konden bezoekers weer volop groente en fruit kopen.

KRALENDIJK – Afgelopen maandag viel het vele bezoekers op Bonaire op dat vele schappen in de supermarkt leeg waren. Vooral de groente- en fruitschappen waren vaak helemaal leeg. Volgens de assistent-manager van de Tweel was dit te wijten was aan een vertraging bij het vrachtvervoer vanuit Amerika.

Volgens de assistent-manager komen alle groenten, fruit en zuivelproducten die vanuit Amerika worden geïmporteerd, eerst aan in Curaçao voordat ze naar Bonaire worden verscheept. Normaal gesproken komen de containers op donderdagavond aan op het eiland, zodat ze op vrijdag of zaterdag vroeg in de ochtend kunnen worden gelost. Echter, door onvoorziene omstandigheden arriveerde de vracht dit keer pas op maandag, wat leidde tot een tekort gedurende het weekend. Op dinsdag waren alle schappen weer gevuld, zoals klanten dat zijn gewend.

“Dit is de eerste keer in jaren dat we met zo’n probleem worden geconfronteerd,” aldus de assistent-manager. Hij benadrukt dat de vertraging buiten hun controle ligt en dat ze afhankelijk zijn van het vrachtproces tussen de eilanden.

Ondanks de ongemakken verzekert de assistent-manager de klanten dat de winkel inmiddels weer volledig bevoorraad is. Hij vraagt om begrip van de klanten en benadrukt dat de winkel er alles aan doet om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. “We willen natuurlijk niet dat de winkel er zo leeg uitziet,” zegt hij. “Gelukkig hebben we goed contact met onze partners en de douane en blijven we werken aan een soepele logistiek.”

