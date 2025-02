Natuur Stinapa presenteert ‘Lac pa Semper’ slotbijeenkomst Redactie 05-02-2025 - 1 minuten leestijd

Tijdens de bijeenkomst werd informatie gedeeld over het evenement. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Op maandagmiddag heeft Stinapa de pers bijgepraat over het laatste evenement van het RESEMBID-project: Lac Pa Semper (Lac voor altijd, red.) Final Event.

Het project speelt een belangrijke rol in het vergroten van de veerkracht van Bonaire door middel van habitatrestauratie, duurzaam toerisme en verbetering van de waterkwaliteit. Deze inspanningen hebben het natuurbehoud versterkt en dragen bij aan een verantwoord beheer van Bonaire’s natuurlijke hulpbronnen.

Tijdens de persbijeenkomst werden de rangers en het team van Stinapa voorgesteld en werd een korte presentatie gegeven over de behaalde resultaten. Roxanne Francisca van Stinapa lichtte het wetenschappelijke onderzoek toe dat in het Lac-gebied is uitgevoerd. Er zijn borden geplaatst met informatie over visserij, dieren en planten in het gebied.

Nieuwe boten

Daarnaast heeft Stinapa twee nieuwe boten aangeschaft die worden ingezet voor verschillende taken, zoals toezicht houden in het Lac-gebied en snelle actie bij noodgevallen. De boten zullen ook helpen bij het beter beheersen van het toenemende probleem van sargassum, een zeewiersoort die steeds vaker voorkomt in de regio. Monitoring en voorbereiding zijn essentieel om de impact van dit zeewier te beperken.

