Bestuurscollege en Eilandsraad ontmoeten UNESCO, KIEN en NatCom NL

De aanwezigen samen op de foto in de Passangrahan. Foto: Griffie

KRALENDIJK – Eind vorige week vond een uitwisseling plaats tussen UNESCO, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN), de Nederlandse UNESCO Commissie (NatCom NL) en lokale UNESCO-vertegenwoordigers met de Eilandsraad en het Bestuurscollege van Bonaire.

Het doel van de bijeenkomst was om de Eilandsraad en het Bestuurscollege kennis te laten maken met UNESCO en om informatie te delen over de rol en taken van de aanwezige organisaties.

Tijdens de bijeenkomst werd speciale aandacht besteed aan de veranderde status van Bonaire na 10-10-10 en de uitvoering van projecten onder leiding van KIEN en NatCom. Elke organisatie gaf een introductie, gevolgd door een waardevolle gedachtewisseling tussen de bezoekers, leden van de Eilandsraad, het Bestuurscollege en de griffie.

Daarnaast werd besproken hoe de doelstellingen van UNESCO beter kunnen worden gerealiseerd binnen de huidige bestuurlijke structuur van Bonaire. Ook werd nogmaals benadrukt dat de oudste boom van het Koninkrijk der Nederlanden op Bonaire staat en meer dan 1000 jaar oud is, wat de sterke inzet van Bonaire voor natuurbehoud en cultureel erfgoed onderstreept.

Cultureel erfgoed

Deze uitwisseling is essentieel om de Eilandsraad te informeren over belangrijke maatschappelijke thema’s. Door dit soort bijeenkomsten blijven de raadsleden op de hoogte van relevante ontwikkelingen en kunnen zij besluiten nemen die bijdragen aan de toekomst van Bonaire, met aandacht voor zowel cultureel erfgoed als duurzame ontwikkeling.

