Algemeen Tijdelijke sluiting Bibliotheek Bonaire vanwege verhuizing Redactie 04-02-2025 - 1 minuten leestijd

Sfeerimpressie van de nieuwe locatie. Foto: Bibliotheek Bonaire

KRALENDIJK – De Openbare Bibliotheek Bonaire verhuist in maart 2025 naar een nieuwe locatie aan de Kaya Amsterdam, een tijdelijke huisvesting in afwachting van een definitieve vestiging in het centrum.

Om de verhuizing soepel te laten verlopen, sluit de bibliotheek tijdelijk van 10 februari tot 5 maart. Gedurende deze periode zijn fysieke uitleen- en computerdiensten niet beschikbaar.

Om leden tegemoet te komen, worden leentermijnen verlengd en mogen zij tijdelijk acht boeken in plaats van vijf lenen. De online collectie blijft toegankelijk via het bibliotheekportaal. Voor dringende vragen is het team bereikbaar via e-mail [email protected] en zijn updates te vinden op de website en sociale media.

Verbetering

Het nieuwe pand biedt modernere faciliteiten, een ruimere collectie en meer ruimte voor gemeenschapsevenementen. Afdelingshoofd Jennifer Pocornie-Martis benadrukt dat de verhuizing een belangrijke stap is om de bibliotheekervaring te verbeteren.

