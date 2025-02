Politie & Justitie Politie Bonaire houdt twee mannen aan op verdenking van betrokkenheid bij schietincident Redactie 04-02-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Maandagmiddag rond 5 uur heeft de ‘Groep Bijzondere Opdrachten’ (GBO) samen met het Arrestatieteam een aanhouding verricht in verband met het schietincident van afgelopen zondagnacht.

Tijdens een gerechtelijke inval in de wijk Rincon is een man met de initialen J.J.G.P., 24 jaar oud, aangehouden voor overtreding van de Wet Wapens en Munitie BES. Er zijn relevante artikelen in beslag genomen die met de zaak te maken hebben.

Enkele uren later vond een tweede aanhouding plaats op het politiebureau in verband met dezelfde zaak. Hierbij is een man met de initialen A.A.J.P., 22 jaar oud, aangehouden voor overtreding van de Wet Wapens en Munitie BES.

Een woordvoerder van KPCN zegt dat het onderzoek naar de zaak is nog gaande.

