Maak een Caribbean cruise vanaf Curaçao met Corendon

Wil jij graag Aruba, Bonaire, Curaçao en de rest van het Caribisch gebied bezoeken? De eilanden in de Caribische Zee zijn allemaal heel verschillend en hebben ieder hun eigen sfeer. Kun jij niet kiezen? Of wil je ze gewoon allemaal bezoeken? Maak dan een Caribbean cruise vanaf Curaçao met Corendon. Zo zie je in korte tijd meerdere eilanden in één reis. En natuurlijk kun je jouw reis nog verlengen op Curaçao of Bonaire! Ben of woon je al op Bonaire, dan kun je deze cruise ook reserveren door een cruise only pakket te boeken.

Veel eilanden in de Caribische Zee ontvangen jaarlijks honderden cruiseschepen, soms zelfs meerdere per dag. Vele cruisemaatschappijen bieden cruises aan die de eilanden aandoen. Het gaat om grote maatschappijen die overal ter wereld varen, maar ook de wat kleinere, exclusieve cruisemaatschappijen. Corendon biedt nu een cruise aan die vertrekt vanaf Curaçao. Het gaat om een 11 of 12 daagse cruise, afhankelijk van de vertrekdatum, met de Renaissance. Dit is een vier sterren cruiseschip dat in 2022 volledig gerenoveerd is. Je verblijft aan boord op basis van volpension.

Het grote voordeel van een cruise is dat je in korte tijd meerdere bestemmingen bezoekt. Toch hoef je maar één keer jouw koffer uit te pakken, en ben je iedere dag ergens anders. Vaak ben je van ’s ochtends vroeg tot in de namiddag op een bestemming. Zo heb je alle tijd om van boord te gaan en de bestemming te ontdekken. Dit kun je op eigen houtje doen, of je kunt een excursie boeken. Wil je weten welke excursies leuk zijn op Bonaire, lees dan ons artikel Top 10 van leukste excursies op Bonaire.

Tijdens het maken van een cruise kan het voorkomen dat je een hele dag op zee bent. Ook dan hoef je je niet te vervelen, aan boord van het cruiseschip is namelijk van alles te doen. Dit cruiseschip is uitgerust met meerdere zwembaden, winkels, bars en restaurants. Maar ook een theater, fitness en wijnbar. Of wat denk je van een schoonheidsbehandeling of massage in de wellness van het cruiseschip?

Wil jij ook een cruise maken vanaf Curaçao door het Caribisch gebied? Dat kan, Corendon biedt nu deze heerlijke cruise aan. Deze cruise begint en eindigt op Curaçao. Daar heb je ook nog de mogelijkheid om jouw vakantie te verlengen in één van de vele hotels en resorts op het eiland. Tijdens de cruise kom je langs verschillende prachtige plekken, wat dacht je van bestemmingen als Guadeloupe, Martinique, Sint Maarten en natuurlijk de ABC-eilanden. In korte tijd zie je dus veel prachtige plekken terwijl je over de Caribische Zee vaart.

De genoemde cruise heeft meerdere afvaarten in de periode van november 2025 en februari 2026. Je kunt nu alvast reserveren, zodat je zeker weet dat je een plekje aan boord hebt. Hier vind je alle informatie over en de prijzen voor deze prachtige cruise.

Cruise vanaf Bonaire

Woon je op Bonaire, of ben je op Bonaire? Dan kun je deze cruise ook boeken. In dat geval boek je een cruise only pakket bij Corendon. Deze reis is exclusief de vliegtickets van Nederland naar Curaçao en terug. Je boekt dus zelf jouw vliegtickets vanaf Bonaire naar Curaçao en terug. Dit kan via verschillende lokale luchtvaartmaatschappijen. Kijk hier wat een cruise dan kost.

