Algemeen Caribische studenten van de Koninklijke Marechaussee ontvangen diploma Redactie 04-02-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Afgelopen vrijdag, 31 januari, vond op Bonaire de diploma-uitreiking plaats voor de klas studenten van de Koninklijke Marechaussee. De studenten zijn opgeleid tot Algemeen Opsporingsambtenaar voor Caribisch Nederland. De diploma-uitreiking markeerde de feestelijke afsluiting van wat wordt omschreven als een intensief traject.

Tijdens een feestelijke ceremonie ontvingen in totaal 13 studenten hun diploma uit handen van kolonel Willemijn Arends, commandant van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de KMar.

Onder de aanwezigen bevonden zich onder andere commandant LTC-brigadegeneraal Jos Pieters, het hoofd van de Basispolitiezorg van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), Edwin van de Giessen, de directeur van Rijksdienst Caribisch Nederland, Tim Muller, en de brigadecommandant van de Brigade Caribische Regio, luitenant-kolonel Gerhard Smit.

De opleiding had een duur van ongeveer 9 maanden afgerond, waarbij de eerste drie maanden in Nederland werden doorgebracht en de laatste zes maanden op Bonaire. Dit was de eerste keer dat de opleiding deels in Nederland en deels in het Caribisch gebied werd gegeven.

Inzet

Vanaf zullen de nieuwe medewerkers binnen de KMar Brigade Caribisch gebied worden ingezet als grenspolitietaken op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De komst van deze nieuwe collega’s is volgen Kmar een zeer welkome aanvulling op de huidige bezetting in Caribisch Nederland.

