Politie & Justitie Weer beschieting in centrum van Kralendijk Redactie 03-02-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK- Op zondagavond rond de klok van 8 uur heeft in het centrum van Kralendijk, namelijk op de Kaya LD Gerharts, een nieuwe schietpartij plaatsgevonden.

Daarbij zou in elk geval 1 persoon gewond zijn geraakt. De betrokkene is met een privéauto naar het ziekenhuis gebracht om te worden behandeld voor zijn verwondingen. Een woordvoerder van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) kon nog geen informatie geven over de ernst van de verwondingen.

KPCN is direct met een onderzoek gestart.

