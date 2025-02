Vacatures Bonaire Vacature Baliemedewerker Melanie Zandwijk 03 februari 2025

Fulltime – en/of Parttime baliemedewerker gezocht. In verband met de grote groei van pakketten en de lancering van nieuwe diensten aan de balie, zijn wij op zoek naar een dynamische balie medewerker. Wil je een uitdagende baan waarin klantcontact en dienstverlening samenkomen? Help jij graag klanten verder met jouw kennis en ervaring?

FXDC Post is per direct op zoek naar één of meerdere baliemedewerkers die klantgericht en servicegericht zijn, met affiniteit voor internationale logistiek en financiële transacties. Jij bent verantwoordelijk voor een zorgvuldige administratieve afhandeling en zorgt ervoor dat de balie altijd netjes en representatief is.

WAT GA JE DOEN?

Jij bent HET gezicht van FXDC Post Bonaire. Alle klanten die langskomen, hebben als eerste met jou contact. Je zal de klanten te woord staan met vragen over hun zendingen, het versturen of afhalen van hun pakketten, financiële transacties of andere balie gerelateerde activiteiten.

Je onderhoudt contact met de klanten via verschillende kanalen, zoals e-mail, Telefoon en mondeling.

Je werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag en je werktijden zijn van 7.30-16.30 uur.

WAT MOET JE IN HUIS HEBBEN?

MBO werk- en denkniveau

Een commerciële instelling

Zeer accuraat en verantwoord met geld om kunnen gaan

Klant en servicegericht

Communicatief vaardig in het Engels, Nederlands & Papiaments

Jezelf willen verbeteren en ontwikkelen

Geduldig en stressbestendig

Een hands-on mentaliteit

WAT BIEDEN WIJ JOU?

Een leuke en energieke werkomgeving

Een markt conform salaris

Mogelijkheid voor opleidingen en trainingen

Is dit wat voor jou, solliciteer dan direct en stuur je C.V. en motivatie brief naar [email protected]

50