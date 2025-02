Evenementen Ride for the Roses 2025: Groot succes met recordaantal deelnemers Hans Hofstra 03-02-2025 - 4 minuten leestijd

Foto - ABC Online Media

KRALENDIJK – Op 2 februari werd de jaarlijkse Ride for the Roses georganiseerd, een sportevenement dat deelnemers de kans biedt om te wandelen, hardlopen, fietsen of zwemmen. Met de opbrengsten steunt de organisatie het kankerfonds op Bonaire. Dit jaar was de opkomst groter dan ooit, met in totaal 1.053 deelnemers.

Het evenement ging letterlijk van start om 07:00 uur, toen de fietsers als eersten vertrokken. Kort daarna mochten de wandelaars en hardlopers ook beginnen aan hun routes. Van de deelnemers koos ongeveer 75% voor wandelen of hardlopen, terwijl de overige sporters de uitdaging aangingen op de fiets of in het water. Daarnaast deden 54 kinderen mee, wat de toegankelijkheid van het evenement voor alle leeftijden benadrukt.

Bestuurslid Coen van Gennip kijkt tevreden terug op deze editie: “Ik denk dat dit de mooiste editie tot nu toe was. De sfeer was ontzettend positief en de locatie perfect. Het was de drukst bezochte editie tot nu toe en we hadden maar liefst 50 vrijwilligers die hebben geholpen.” Foto – ABC Online Media

Sportevenementen populairder dan ooit

Dat sportevenementen zoals Ride for the Roses steeds populairder worden, blijkt ook uit andere succesvolle evenementen op Bonaire. De inschrijvingen voor de Regattaloop 2024, georganiseerd door Comcabon, moesten vroegtijdig worden stopgezet vanwege het overweldigende aantal aanmeldingen. Ook de Guardian Run afgelopen jaar trok veel hardlopers en wandelaars.

Duurzame maatregelen en verkeersvrije wegen

Wat deze editie van Ride for the Roses extra bijzonder maakte, was de duurzame aanpak van de organisatie. Op de lange hardlooproute waren er drie drinkposten ingericht met kartonnen bekers. Op een slimme manier werd afval geminimaliseerd: 50 meter na de drinkpost stond een vrijwilliger klaar met een vuilniszak om de bekers in ontvangst te nemen. Hierdoor bleef de natuur schoon – een aanpak die nog niet eerder op Bonaire is toegepast.

Langs de route stonden verschillende vrijwilligers met vlaggen om de sporters de juiste weg te wijzen. Daarnaast was het op zondagochtend rustig op de wegen, waardoor de deelnemers zonder hinder van verkeer konden sporten. Dit concept, waarbij wegen tijdelijk worden vrijgemaakt voor sporters, is in landen als Colombia op zondagen in verschillende steden al gangbaar. De wegen op Bonaire werd nog wel gebruikt door wegverkeer, maar op de vroege zondagochtend was dat minimaal. Foto – ABC Online Media

Toekomstplannen: Ride for the Roses 2026

Onbekend is nog hoeveel geld er deze is binnengehaald. De organisatie moet dit nog berekenen. In 2026 viert Ride for the Roses zijn tiende editie. De organisatie heeft aangegeven op zoek te zijn naar nieuwe bestuursleden om dit jubileumjaar tot een nog groter succes te maken. Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om bij te dragen aan de groei van dit groeiende evenement.

