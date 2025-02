Interview Terug naar Bonaire: Elesiër Angel’s pad van ‘kind van de zee’ tot TCB directeur Hans Hofstra 02-02-2025 - 6 minuten leestijd

KRALENDIJK – In onze rubriek ‘Terug naar Bonaire’ volgen wij Bonairianen die opgroeiden op Bonaire, in het buitenland werkten of studeerden en daarna terugkeerden. In deze veertiende editie spraken wij met Elesiër Angel. De huidige interim-directeur van de Tourism Corporation Bonaire (TCB) kende uitdagingen in haar studententijd, maar bracht een schat aan ervaring mee terug naar Bonaire. Ken jij ook iemand met een bijzonder verhaal? Tip de redactie!

“De weg naar de top was niet altijd gemakkelijk. Ik heb veel uitdagingen moeten overwinnen,” vertelt Elesiër Angel, die net haar eerste maand als interim-directeur bij de TCB heeft afgerond. “Als kind groeide ik op Bonaire op. Ondanks het ontbreken van mijn HAVO-diploma besloot ik in Nederland te gaan studeren. Hier behaalde ik mijn MBO-, HBO- en later mijn masterdiploma. Ik heb daar veel over mezelf geleerd: hoe ik voor mezelf moest opkomen, maar ook hoe ik om moest gaan met mijn seksualiteit. Ondanks de obstakels ben ik blij waar ik nu sta: terug op Bonaire, met een baan vol nieuwe uitdagingen.”

Sinds een maand is Angel interim-statutair directeur van de TCB, een rol waarin ze haar passie voor het eiland en haar indrukwekkende levensverhaal kan combineren. Haar weg naar deze positie was niet eenvoudig en werd gekenmerkt door persoonlijke uitdagingen en professionele doorbraken.

Opgroeien op Bonaire

Elesiër Angel werd op 21 september 1992 geboren op Bonaire, een eiland dat haar hart en ziel vormt. Ze groeide op in Kralendijk, omringd door vissers, de zee en een warme gemeenschap. Haar grootouders “Chana en Doei Diaz”, die in Playa Pariba woonden naast het bekende Richard’s Restaurant, speelden een centrale rol in haar leven. “Ik was elke dag bij het water. Mijn opa Doei Diaz en oma Chana Diaz leerden me de waarde van de mens, zee en de natuur. Daar heb ik leren zwemmen, duiken en snorkelen,” herinnert Angel zich. “Mijn opa werkte samen met de vissersgemeenschap en was betrokken bij de bescherming van karko en schildpadden. Helaas is hij er niet meer en ik mis hem nog altijd. Mijn oma Chana die oorspronkelijk uit Rincon kwam is nu 88 jaar, nog steeds fit en scherp van geest.”

Uitdagingen en overwinningen

Hoewel haar jeugd gevuld was met liefde en tradities, kende Angel ook uitdagingen. Als jonge vrouw ontdekte ze haar seksuele geaardheid, iets wat in de conservatieve gemeenschap van Bonaire niet altijd eenvoudig was.

Haar reis naar Nederland bracht haar niet alleen persoonlijke groei, maar ook academisch succes. Ondanks het ontbreken van een Havo-diploma slaagde ze erin een Master in Tourism Destination Management te behalen. “Ik heb nooit mijn Havo afgerond, iets waar ik lange tijd moeite mee had,” geeft ze toe. “Maar doorzettingsvermogen en hard werken brachten me waar ik nu ben.”

Tijdens haar studie in Nederland leerde Elesiër omgaan met vooroordelen en discriminatie. “Ik werd vaak gecontroleerd in winkels en op straat vanwege mijn huidskleur. Ook op Schiphol werd ik vaak aangehouden, omdat beveiligers het vreemd vonden dat ik verschillende pakken had. Dit waren pakken die ik nodig had voor mijn studie. Ze dachten dat die niet echt van mij waren. Ik moest bewijzen dat ik student was. Dat waren mijn eerste ervaringen met discriminatie.”

Naast deze obstakels had Angel ook geen typische studententijd. Met lichte tranen in haar ogen vertelt ze: “Mijn tante verhuisde naar Nederland omdat mijn nicht in de gevangenis op Curaçao zat. Er was toen geen vrouwengevangenis op Bonaire en in 2010 werd ze overgeplaatst naar een gevangenis in Nederland. Ik ging vaak met mijn tante op bezoek in Zeist. Dat was geen normale studententijd.”

Terugkeer naar Bonaire

Na haar studies en een periode van zelfontdekking keerde Elesiër terug naar Bonaire. Ze voelde een diepe roeping om iets voor haar geboorteland te betekenen. Haar rol bij TCB biedt haar de kans om haar visie op duurzaam toerisme te realiseren en Bonaire op de kaart te zetten als een pionier in duurzame ontwikkeling.

“In 2019 solliciteerde ik al voor de functie van directeur. Tijdens het gesprek werd mij gevraagd of ik me wilde richten als cruise en projectcoördinator. Dat sprak me aan, dus begon ik met deze functie,” vertelt Angel. Later werd Miles Mercera aangesteld als directeur. Samen werkten ze aan een datasysteem en de versterking van het merk Bonaire.

Eind 2024 werd Angel benoemd tot interim-directeur van de TCB. Een rol waar ze in januari 2025 mee is begonnen. Een uitdagende functie, maar ook een belangrijke mijlpaal: een vrouw aan de top van een organisatie op Bonaire, iets wat nog te weinig op het eiland voorkomt. “Ik wil dat Bonaire zijn unieke cultuur en natuurlijke schoonheid behoudt. Toerisme is onze economische pilaar, maar we moeten het op een verantwoorde manier beheren.”

Over de plannen van Angel met de TCB is zij duidelijk. “In de tijd dat ik werkte bij de TCB heb ik te maken gehad met drie verschillende overheden. Allen hadden hun eigen karakters. Afgelopen jaar kregen wij te horen dat we het met een budget van 2 miljoen moesten doen. Het betekent dat wij moeilijke keuzes moeten maken. Mijn doel: Bonaire ‘ it’s in our nature’, verder uitwerken. Vluchten stimuleren naar andere landen, maar ook huidige vluchten verbeteren. Iedereen leeft hier bijna van toerisme. Als we willen groeien, dan is de vraag: hoe willen we groeien? Dat hoeft niet altijd in aantallen te zijn, maar ook met economische cijfers. Dat moeten we niet vergeten. Ik kijk uit naar een samenwerking.”

Een inspirerend voorbeeld

Elesiër Angel is meer dan een directeur; ze is een inspiratiebron voor velen op Bonaire. Haar verhaal bewijst dat het mogelijk is om obstakels te overwinnen en dromen na te jagen, ongeacht de moeilijkheden. “Als ik iemand kan inspireren of motiveren, dan heb ik mijn doel bereikt,” zegt ze glimlachend.