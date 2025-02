Vacatures Zorg en Welzijn Help! / vacature! / dringende oproep! Sander Engelbertink 02-02-2025 - 4 minuten leestijd

Wie o wie kan mijn vader helpen?

Mijn vader, Arie Binksma, woont hier al een jaar of 30 en was destijds jarenlang de dierenarts hier op Bonaire in dienst van het gouvernement, de Bonairiaanse bevolking en vooral, hun huisdieren.

Hij had elke maand als service aan de bewoners van Rincon, daar spreekuur buiten aan een tafel onder een boom. Mensen die het niet konden betalen heeft hij vaak gratis geholpen.

Nu is hij in zijn laatste levensfase en is in toenemende mate hulpbehoevend.

Ik ben op 15 januari halsoverkop hierheen gevlogen, nadat hij weer een tia heeft gehad op 10 januari en ik ben al 2 weken bezig met zoeken naar hulp.

De huisarts en een specialist ouderengeneeskunde zijn bezig met thuiszorg aanvraag en verpleging maar er is wegens personeelstekort een wachttijd van ik weet niet eens hoe lang. Het bejaardentehuis Kas de Kuido heeft een wachttijd, geen idee hoe lang. Ik heb hem aangemeld bij ZW Groep, wachttijd 2 tot 6 weken.

Er zijn een paar vrienden die hem heel lang hebben kunnen ondersteunen, maar die zijn inmiddels overbelast en kunnen hem niet meer de zorg geven die hij nu nodig heeft.

Ik heb in Nederland, (nu nog) een baan en ik mis mijn kinderen, maar ik kan niet terug voordat iemand mij aflost.

Mijn vader wil graag zo lang mogelijk hier blijven, maar in het ergste geval moet hij mee terug naar Nederland.

Ik zit met mijn handen in het haar en doe daarom hier een laatste, wanhopige oproep.

Wij zoeken z.s.m iemand die hier in huis kan logeren voor een tijd, zeg een half jaar, die kan ondersteunen, tegen kost en inwoning en wat zakgeld.

We denken aan bijvoorbeeld een stagiair of student die een opleiding verpleegkunde of ziekenverzorging doet bij bijvoorbeeld de FM Academy of een opleiding in Nederland doet en een stage hier wil doen.

Wat we nodig hebben is iemand die;

Hier vaak thuis is. (maar ook wel een keer uit kan en hem dan z’n alarmknop omhangt)

Hem indien nodig helpt met opstaan uit bed, bank, stoel of WC, douchen en naar bed gaan.

Mondig en assertief genoeg is en hem aanspoort wat te bewegen en ook dingen zelf te doen.

Checkt of hij z’n medicatie neemt en voldoende eet.

Boodschappen doet en ook heel belangrijk.

In het Nederlands een praatje met hem maakt en hem een aai over z’n bol geeft.

Als we niet snel hulp kunnen vinden die mogelijk maakt dat hij nog even hier van z’n oude dag kan genieten, moet ik hem over 3 weken mee nemen naar Nederland, waar hij zal wegkwijnen tot aan z’n dood.

Dus bij deze de dringende oproep;

Ben je iemand of ken je iemand die hiervoor openstaat, laat ons weten!

Ik ben bereikbaar op tel.nr. +599 7172676 en op mobiel +31610715132

Met hartelijke groet,

Michiel Binksma