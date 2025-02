Nieuws van Bonaire Grote prijsverschillen in supermarkten op Bonaire Redactie 02-02-2025 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – De prijzen van basisvoedingsmiddelen op Bonaire lopen sterk uiteen, zo blijkt uit de meest recente prijsvergelijking van Fundashon Tienda pa Konsumidó Boneriano (FTPKB). Uit het onderzoek komt supermarkt Bondigro naar voren als de goedkoopste optie, terwijl Lucky de hoogste prijzen hanteert.

De vergelijking toont aan dat consumenten aanzienlijk kunnen besparen door prijzen tussen supermarkten te vergelijken. Bij Bondigro kunnen kopers op twintig onderzochte producten tot 50% goedkoper uit zijn, gevolgd door Caribe Nobo met negentien voordelige producten en een maximale besparing van 49%. Warehouse biedt op elf producten een voordeel tot 42%. Aan de andere kant betalen klanten bij Lucky gemiddeld $46,09 meer voor vijftien producten, gevolgd door Jai Xing met een meerprijs van $43,80 en Van den Tweel met een verschil van $31,07 voor elf producten.

Opvallend is dat bepaalde productcategorieën fors in prijs zijn gestegen, met name schoonmaakmiddelen (+91%) en spijsolie en margarine (+31%). Daartegenover staan prijsdalingen bij beleg (-11%) en toiletartikelen (-10%). De grootste prijsverschillen tussen supermarkten werden geregistreerd bij groenten en fruit (55%) en toiletartikelen (55%), wat aangeeft dat prijsbewuste consumenten vooral op deze producten kunnen besparen door verschillende winkels te vergelijken.

Verschillende factoren dragen bij aan de prijsfluctuaties op het eiland. Omdat vrijwel alle producten geïmporteerd worden, zijn de prijzen sterk afhankelijk van transportkosten en wisselkoersen. Ook de verhoging van het minimumloon in juli 2024 heeft invloed gehad, aangezien supermarkten de stijgende loonkosten hebben doorberekend. Daarnaast hebben hogere energiekosten en seizoensinvloeden in december, zoals een toegenomen vraag rond de feestdagen, geleid tot verdere prijsstijgingen.

Bewuster Winkelen

FTPKB adviseert consumenten om bewuster te winkelen door prijzen te vergelijken en gebruik te maken van aanbiedingen. Seizoensgebonden producten en huismerken kunnen voordeliger zijn, en het inslaan van houdbare producten tijdens kortingsacties kan op lange termijn besparingen opleveren. Daarnaast kan energiebesparing thuis helpen om de totale maandelijkse uitgaven te verlagen.

Voor 2025 wordt verwacht dat de prijzen over het algemeen hoog zullen blijven, mede door stijgende energie- en transportkosten. Grote prijsdalingen lijken onwaarschijnlijk, waardoor strategisch inkopen een belangrijke rol blijft spelen voor consumenten op Bonaire.

De vergelijkingen van FTPKB houdt geen rekening met productkwaliteit of herkomst.