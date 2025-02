Column Auke op zondag: De oplossing Redactie 02-02-2025 - 4 minuten leestijd

Er was goed nieuws deze week voor woningzoekenden op het eiland.

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft deze week in een debat met de Tweede Kamercommissie aangekondigd dat zij het grote tekort aan betaalbare woningen op de Bes-eilanden op gaat lossen. Via een versnellingsagenda komt het einde van de wooncrisis in zicht.

Voor alle woningzoekenden die zich nu maandagochtend negen uur bij het kantoor van Fundashon Cas Bonairiano melden even wat kanttekeningen.

Mevrouw Keijzer zit in het kabinet namens de BBB. Die BoerBurgerBeweging kwam de Haagse politiek met veel bombarie binnen. De partij zei zich te richten op alle inwoners van Europees Nederland die niet in de Randstad wonen. Dat de mens al doende leert, bewijst ook deze club: in oktober ll. kondigde mevrouw Van der Plas aan dat BBB in 2026 mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.

Het gezicht van de Beweging noemt die stap een symbolische. Zij wil Amsterdam redden door ‘het gezonde verstand terug te brengen.’ Onderdeel van het Gezond Verstandpakket is een ‘dorpsgevoel’ creëren. Of dat betekent dat eind 2026 een kudde koeien op de Dam rondbanjert, is nog onduidelijk.

Dat het terugbrengen van het gezonde verstand niet alleen maar tot opzienbarende resultaten leidt, is ondertussen duidelijk. De Beweging bakt er niet zo veel van volgens een deel van haar kiezers. Uit onderzoek onder duizend BBB-leden blijkt dat vier op de tien stemmers tevreden zijn over de daadkracht van de partij.

Ook het vakblad Boerderij kopt: Helft BBB-kiezers ontevreden over resultaten BBB op landbouwgebied.

Maar wat niet is, kan nog komen. Mevrouw Keijzer weet in ieder geval van aanpakken. Samen met buren procedeerde zij tegen de bouw van een woonzorgcomplex met 26 appartementen voor zwaar dementerende ouderen in hun gemeente Edam-Volendam.

Voor je het weet is je uitzicht naar de knoppen.

Curieus aan de klachten van de minister en haar buren was het argument dat de bouwplannen in strijd waren met natuur- en milieuregels.

Laat de BBB nu helemaal genoeg hebben van dit soort beroepsmogelijkheden tegen bouwprojecten. In het hoofdlijnen akkoord van het kabinet Schoof wordt het inperken van procedures als ‘essentieel’ gezien om het woningtekort op te kunnen lossen.

Overigens heeft de Hoge Raad de klacht van de Keijzerclub afgewezen.

Het lokale bestuur op het eiland krijgt wel wat tijd om mogelijke dwarsliggers bij de woningplannen de mond te snoeren. Want al gaat er een versnellingsagenda komen, eerst gaat de minister voor de zomer naar de eilanden om kennis te maken en om over die agenda te praten.

Ook verwacht mevrouw Keijzer veel van de Woningwet BES. Halverwege dit jaar gaat deze wet in ‘consultatie.’

Wat dat betekent kun je wel raden. U mag uw mening geven over deze wetgeving. Dat kan vast wel online.

Mevrouw Keijzer beloofde tijdens het debat dat zij er ‘met volle bak aan gaat werken’.

Want zei de minister ‘we maken vooruitgang. Maar in vooruitgang kun je niet wonen.’

Een beschaafde variant op de opmerking van het Amsterdamse Tweede Kamerlid en later staatssecretaris Jan Schaefer. Schaefer sprak duidelijke taal: ‘In gelul kun je niet wonen.’ Die uitspraak in de Tweede Kamer werd gecensureerd en veranderd in ‘In geouwehoer kun je niet wonen.’

Welke woorden je ook kiest – dat kan nog steeds niet.