KLM verhoogt prijs en brengt Billy Valentijn’s droom in gevaar

Billy Valentijn wil nog één keer in zijn leven naar Bonaire

KRALENDIJK – Er is een nieuwe tegenslag in de zaak rondom Billy Valentijn. De jongen die leeft met spasmen, droomt ervan om nog één keer in zijn leven naar Bonaire te reizen. Vrijwilligers zetten zich volop in om het benodigde geld bijeen te krijgen voor de dure vlucht. Aanvankelijk werd de retourprijs door KLM geschat op 30.000 euro, omdat Billy op de heenreis negen stoelen nodig zou hebben. Nadat de vrijwilligers alles in orde leken te hebben, kwam de vluchtmaatschappij met een nieuw bedrag. Een bedrag die voor hen vrijwel onmogelijk is om te halen.

Er leek even goed nieuws te zijn. KLM-piloot Niels de Leeuw ontdekte tijdens een recente vlucht dat een passagier met een brancard slechts zes stoelen nodig had in plaats van de eerder geschatte negen. Dit bood nieuwe hoop voor Billy en de vrijwilligers. De Leeuw nam contact op met Ingrid Havermans, een van de betrokken vrijwilligers. Met de veronderstelling dat zes stoelen voldoende waren, werd gekeken naar een boeking in april. Dankzij donaties afgelopen jaar zou er genoeg geld zijn om Billy’s droom werkelijkheid te maken en hem in twee maanden hier naar toe te vliegen. Vrijwilligers lieten in november weten dat er al een bedrag van 26.500 euro verzameld was om de droom van Billy te verwezenlijken.

Helaas bleek na verder contact met KLM Cares dat de realiteit anders was. De vliegmaatschappij kwam met een nieuwe berekening, waardoor de totaalprijs opliep tot maar liefst een kleine 40.000 euro. De eerdere afspraak van negen stoelen per enkele reis voor 1.000 euro per stoel was niet langer van toepassing vanwege de configuratie van de Airbus A330. In plaats daarvan werd de stoelprijs verhoogd naar 1.700 euro.

De Leeuw uitte zijn teleurstelling richting KLM Cares en bekritiseerde de manier waarop de instantie omgaat met haar monopoliepositie. Hij en de vrijwilligers blijven echter strijden om een oplossing te vinden, zodat Billy’s droom alsnog uit kan komen.

TUI en ook Corendon zijn door de vrijwilligers benaderd om mee te helpen om Billy’s droom te verwezenlijken. Beide instanties hebben tot op heden niet van zich laten horen.

Help jij Billy ook naar Bonaire? Doneren kan hier