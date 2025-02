Sport & Vrije tijd Jeugd Windsurf World Cup 2025 wederom op Bonaire Hans Hofstra 01-02-2025 - 3 minuten leestijd

De PWA Windsurfen voor jeugd wordt weer op Bonaire georganiseerd. Foto: PWA / John Carter

KRALENDIJK – De Professional Windsurfers Association (PWA) heeft aangekondigd dat er ook in 2025 een World Cup voor jeugd windsurfers op Bonaire wordt georganiseerd. Net als in 2024 zal Bonaire van 21 tot 25 mei het podium zijn voor internationale jeugdige windsurfers die strijden om de hoogste eer op de windsurf fin. Het eiland zal weer jeugdige talenten verwelkomen die de strijd aangaan in deze prestigieuze wedstrijd.

Naast Bonaire staat ook Aruba op het programma. De wedstrijden voor de jeugd zullen plaatsvinden van 28 mei tot en met 2 juni tijdens de bekende Hi-Winds. Verder zullen ze later in het jaar afreizen naar andere windsurfbestemmingen, zoals Denemarken, Turkije (Alacati) en de Verenigde Staten (Miami).

Amado Vrieswijk wil dit jaar een gooi doen naar de Wereldtitel op de foil. Foto: PWA / John Carter

Heren en dames starten later

Het programma voor de heren is eveneens veelbelovend en druk. Het seizoen voor de professionals begint op 22 april in Guadeloupe, waar zij hun kunsten op de foil zullen vertonen. Amado Vrieswijk heeft ambitieuze plannen voor dit seizoen en wil met zijn nieuwe sponsor voor materialen een serieuze gooi doen naar de wereldtitel.

Taty Frans, die vorig seizoen indrukwekkende resultaten behaalde, maakt zijn opwachting van 5 tot 13 juli op Gran Canaria. Dit wordt zijn eerste deelname aan de World Cup van 2025, waar hij zijn strijd op de fin voortzet.

Voor de freestylers, waaronder Youp Schmit en Kiri Thode, begint het seizoen op 23 juli in het Spaanse Sotavento. Zij zullen deelnemen aan de freestyle-evenementen, waar ze hun spectaculaire trucs en prestaties zullen laten zien.

Bij de dames is Bobbi-Lynn de Jong, dit jaar vijftien jaar, een veelbelovende naam die vorig seizoen al goed presteerde. Als zij dit jaar zowel op de foil als op de fin deelneemt, zal ze starten in Guadeloupe, net als Vrieswijk.

Het belooft een spannend jaar te worden voor zowel de jeugd als de professionele windsurfers, met een gevarieerd programma van uitdagende evenementen wereldwijd. Er staan veel Wereldtitels op het spel, waar de surfers uit Bonaire een gooi naar gaan doen.