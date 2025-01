Sport & Vrije tijd Tim Eikholt en Joeri van Bon bereiken finale ITF Beachtennis toernooi op Aruba Hans Hofstra 31-01-2025 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – Afgelopen weekend hebben beachtennissers Tim Eikholt en Joeri van Bon een indrukwekkende prestatie neergezet tijdens het ITF BT10-toernooi op Aruba. Het Nederlandse duo wist zich een weg te banen naar de finale. Deze werd nipt verloren.

Tijdens het toernooi wisten Eikholt en Van Bon met overtuigend spel verschillende tegenstanders te verslaan. Hun vastberadenheid en samenspel brachten hen tot de laatste ronde van het prestigieuze evenement. Op zondagavond stonden zij in de finale tegenover het Arubaanse duo Randy van den Heuvel en J-Rick Maduro.

In een spannende eindstrijd moesten de Nederlanders uiteindelijk hun meerdere erkennen in het sterke Arubaanse koppel. Van den Heuvel en Maduro speelden een solide wedstrijd en wisten de titel in eigen land te houden. Ondanks de nederlaag kunnen Eikholt en Van Bon terugkijken op een zeer succesvol toernooi, waarin ze opnieuw lieten zien dat ze tot de top van het beachtennis behoren.