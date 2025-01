Nieuws uit Nederland Gerbert Kunst nieuwe vertegenwoordiger Nederland voor Aruba, Curaçao en Sint-Maarten Redactie 31-01-2025 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – De Nederlandse regering heeft Gerbert Kunst benoemd als nieuwe vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Hij treedt op 15 mei 2025 in functie en volgt Saskia de Reuver op, die de rol tijdelijk waarneemt.

Kunst is momenteel directeur Internationaal Beleid bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en heeft een brede internationale achtergrond. Eerder was hij onder meer consul-generaal in San Francisco en directeur Europese en Internationale Zaken bij Economische Zaken. Hij studeerde rechten in Leiden en behaalde daarnaast een MBA en een MPA.

Als vertegenwoordiger van Nederland in de Caribische delen van het Koninkrijk zal Kunst een sleutelrol spelen in de samenwerking tussen Nederland en de drie autonome landen. De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten (VNACS) ondersteunt beleid, coördineert hulp bij crises en biedt bijstand aan Nederlanders in nood.

Kunst benadrukt het belang van samenwerking op basis van gelijkwaardigheid binnen het Koninkrijk. “Ik kijk ernaar uit om samen met mijn team de verbindende schakel te zijn tussen Nederland en onze partners in de regio,” aldus Kunst. Staatssecretaris Zsolt Szabó van Koninkrijksrelaties noemt hem een “bruggenbouwer” met veel ervaring in zowel internationale als Haagse politiek.

Met de benoeming van Kunst hoopt Nederland de banden met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten verder te versterken.